A-t-on découvert le lieu où Aristote enseignait à Alexandre le Grand ?

Je suis parti à la rencontre de l’archéologue Angeliki Kottaridi au milieu du mois d’août, alors que les températures commençaient à baisser dans le massif des monts de Piérie et que les premiers cyclamens sauvages commençaient à fleurir dans les campagnes grecques.

Angeliki Kottaridi est une excentrique dynamique qui a débuté sa carrière en étudiant les sorcières dans les mythes grecs et qui est désormais l’heureuse propriétaire de plusieurs dizaines de chats. Ancienne assistante de l’archéologue Manolis Andronikos, qui a découvert la tombe de Philippe de Macédoine en 1977, Angeliki Kottaridi a ensuite dirigé les fouilles grecques entreprises à Failaka, le plus important site hellénistique du Koweït. Elle a reçu la Croix d’or de l’Ordre du Phénix et en a probablement fait plus que n’importe qui d’autre pour ressusciter le monde de la Macédonie antique. Sa dernière découverte en date a cependant de quoi faire pâlir toutes ses précédentes campagnes de fouilles.

Il y a deux ans, Angeliki Kottaridi a commencé à remettre en cause plusieurs décennies d’une orthodoxie archéologique qui voyait dans un ensemble de grottes, sans grandes certitudes toutefois, une partie du légendaire gymnase de Miéza, l’école où l’illustre philosophe Aristote aurait enseigné à Alexandre le Grand. Angeliki Kottaridi était persuadée que ces grottes n’étaient que la partie émergée de l’iceberg. Selon elle, le gymnase proprement dit se trouvait sous une série d’oliveraies deux kilomètres plus à l’est. Son intuition s’est révélée juste, si bien qu’elle et son équipe ont désormais mis au jour une structure gigantesque abritant, entre autres choses, les restes de quatre stylets en bronze, qui pourraient avoir été les instruments d’écriture des élèves d’Aristote. Ils ont également découvert un xystos de 200 mètres de long, c’est-à-dire une piste de course couverte, ainsi qu’une salle de cours où les élèves suivirent peut-être leurs enseignements. Selon Angeliki Kottaridi, ce complexe fut conçu selon un plan unique et achevé en 343 avant notre ère, soit exactement à la date où Aristote serait arrivé à Miéza.

Si l’hypothèse d’Angeliki Kottaridi se confirme, le gymnase d’Aristote n’avait rien d’un paisible havre champêtre, mais était en fait une institution royale immense susceptible même d’avoir inspiré la bibliothèque d’Alexandrie. « C’est une découverte proprement extraordinaire, m’a confié Robin Lane Fox, biographe d’Alexandre. Nous pouvons marcher là où ils ont marché et nous tenir là où Aristote a fait découvrir à Alexandre L’Iliade, qui allait être une source d’inspiration tout au long de sa vie. »

Mon trajet depuis Thessalonique s’est fait dans un décor industriel et sans prétention, mais dès que la route a commencé à s’élever sur les contreforts en direction d’Aigai, capitale antique de la Macédoine, le paysage jusque-là morne a cédé la place à des collines boisées couvertes de chênes et de châtaigniers.

C’est d’Aigai qu’Alexandre partit en campagne contre les Perses. Quelques années plus tard, à trente ans seulement, il serait devenu le maître du monde connu, d’un empire s’étirant jusqu’à l’Égypte au sud, jusqu’à l’actuel Tadjikistan au nord et jusqu’à la Beas, à l’est, dans ce qui est désormais l’Inde.

Les tombes d’Aigai, qui demeurent pour la plupart non fouillées, ont livré certaines des découvertes les plus extraordinaires de la Grèce antique. Les fouilles au palais d’Aigai, construit par Philippe de Macédoine, ne se sont achevées qu’en 2024, année de son ouverture au public, et l’on considère aujourd’hui qu’il s’agit du plus grand palais jamais construit en Grèce antique ; il fait trois fois la taille du Parthénon.