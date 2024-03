Lincoln a été assassiné sous leurs yeux... leur supplice ne faisait que commencer.

Si ses vacances s’annonçaient reposantes, Henry Rathbone était tout sauf détendu. Nous étions au mois de décembre 1883 et lui et sa famille – son épouse Clara Harris et leurs trois jeunes enfants – séjournaient en Allemagne.

Ainsi qu’en ont témoigné plus tard des amis et membres de leur famille, la crainte d’une catastrophe imminente ne les quittait pas, la crainte d’une catastrophe semblable à celle qu’ils avaient connue voilà près de vingt ans. En effet, en 1865, Henry Rathbone et Clara Harris étaient assis dans la loge présidentielle du théâtre Ford lorsque Abraham Lincoln fut assassiné.

Ce soir-là, Henry Rathbone avait été incapable de sauver le président américain, un épisode qui le tourmentait encore. Pour le couple, la violence de cette nuit-là ne fut toutefois qu’un préambule.

GAGNER L’AMITIÉ DES LINCOLN

Témoins de l’un des drames les plus marquants de l'histoire américaine, Henry Rathbone et Clara Harris étaient demi-frère et demi-sœur et venaient tous deux des familles les plus éminentes d’Albany, capitale de l’État de New York. À l’âge adulte, leurs liens devinrent des liens d’amour et ils se fiancèrent.

En 1865, tous deux habitaient Washington. Henry Rathbone, qui avait officié dans l’armée américaine lors de certaines des batailles les plus sanglantes de la guerre de Sécession, occupait un poste administratif dans la hiérarchie militaire, tandis que Clara Harris était arrivée dans la capitale après que son père, Ira Harris, devint sénateur de l’État de New York en 1861.

En sa qualité de fille de sénateur, Clara Harris côtoyait la haute société washingtonienne et comptait parmi ses amies une certaine Mary Todd Lincoln. Ainsi qu’elle l’écrivit en avril 1865, elle et la Première dame « avaient l’habitude de se faire conduire à l’opéra et au théâtre ensemble ».

Il n’était pas rare que les Lincoln invitent Clara Harris et son fiancé à assister à une pièce de théâtre. Celle jouée ce 14 avril était intitulée Our American Cousin.

Le jeune couple n’était toutefois pas le premier choix des Lincoln ce soir-là. En effet, le couple présidentiel avait initialement prévu de se faire accompagner par Ulysses S. Grant et par son épouse Julia. Mais ces derniers se désistèrent et les Lincoln durent leur trouver des remplaçants au pied levé.

Leur choix se porta finalement sur Clara Harris et Henry Rathbone qui acceptèrent avec joie l’invitation. La joyeuse troupe arriva au théâtre Ford à 20h30.

UNE SOIRÉE AU THÉÂTRE

Mary Todd Lincoln se reposa contre son époux et lui laissa lui tenir la main, qu’importe qu’ils ne fussent pas seuls dans la loge présidentielle.

« Que va penser Miss Harris du fait que je m’accroche ainsi à vous ? », demanda Mrs. Lincoln à son époux.

« Elle n’en pensera rien », la rassura-t-il.

Il s’agit peut-être là des derniers mots d’Abraham Lincoln.

À 22h30 environ, John Wilkes Booth se glissa dans la loge présidentielle et tira une balle dans la tête du président américain.