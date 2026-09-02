L’inestimable trésor de Villena a été volé lors du cambriolage d’un musée en Espagne

Pendant plus de 3 000 ans, un trésor inestimable est resté enfoui sous la campagne espagnole, inaltéré par le monde moderne. Connu sous le nom de trésor de Villena, cet ensemble constitue l’une des plus importantes collections d’objets en or de l’âge du bronze jamais découvertes par l’archéologie. Mais le 27 août, des cambrioleurs ont pris la fuite avec l’essentiel de cette collection lors d’un cambriolage éclair perpétré au musée de Villena qui n’aurait duré que quelques minutes selon les autorités.

D’après El País, les malfaiteurs ont ensuite abandonné deux des plus importantes pièces de l’ensemble, laissant derrière eux les deux seuls objets en fer de l’ensemble. Les autorités et les archéologues craignent désormais que les objets restants, principalement des bols et bracelets en or aux motifs raffinés, ne soient fondus et vendus pour leur or.

« Si la motivation sous-jacente se limite à la valeur économique de l’or, la possibilité d’une destruction économique irréversible devient évidente », affirme par e-mail à National Geographic Ignacio Montero Ruiz, professeur au Centre des sciences humaines et sociales du Conseil supérieur espagnol de la recherche scientifique. « Je suis terriblement attristé et terriblement enragé. »

« Notre patrimoine archéologique commun a été attaqué », prévient Rafael Micó Pérez, professeur du département de Préhistoire de l’Université autonome de Barcelone et spécialiste de l’archéologie de la région. « Nous avons perdu une partie de nous-mêmes. »

Ce cambriolage est le dernier en date d’une série de vols d’œuvres d’art éhontés survenus à travers l’Europe. Mais le trésor de Villena n’a rien d’un chef-d’œuvre moderne. Pourquoi les voleurs l’ont-ils ciblé et qu’est-ce qui le rend si particulier ? Voici ce que nous savons sur ce trésor de l’âge du bronze.

QU’EST-CE QUE LE TRÉSOR DE VILLENA ?

Ce trésor fut découvert en 1963 lorsque l’archéologue espagnol José María Soler aperçut un éclat doré à l’intérieur d’un récipient enfoui dans le lit asséché d’une rivière près de Villena, une ville du sud-est de l’Espagne. Cet ensemble spectaculaire comprenait soixante-six objets fabriqués à partir de matériaux précieux, comme de l’or, de l’argent et de l’ambre.

Il n’y avait pas d’autres artefacts dans les environs. Toutefois, la proximité du site archéologique de Cabezo Redondo, une implantation active entre 1500 et 1100 avant notre ère et connue pour abriter elle aussi un ensemble d’objets en or, trahit peut-être la période à laquelle il fut enfoui.

« Cette chronologie correspond aux matériaux retrouvés dans le trésor, explique Ignacio Montero Ruiz. Il est hautement probable que sa dissimulation soit liée à la fin de l’occupation du site. »

Pesant plus de neuf kilogrammes, le trésor comprenait des bracelets, des flacons, des bols en or raffinés et, étonnamment, deux pièces de fer qui ont compliqué la datation de l’ensemble.

Ces objets, les deux mêmes que ceux laissés sur place par les cambrioleurs cette semaine, ont intrigué les chercheurs. On estime qu’en 1200 avant notre ère, les artisans de la région ne maîtrisaient pas encore, et bien loin s’en fallait, la fonte du minerai de fer. Ces objets en fer étaient-ils la preuve d’une « métallurgie précoce » dans la région lors de l’âge du bronze récent, d’une technique isolée mise au point par des artisans en avance sur leur temps qui apprirent à fondre le fer bien avant le début de l’âge homonyme ?

Probablement pas, selon les chercheurs. En 2023, de nouvelles méthodes d’analyse ont révélé que les artisans qui fabriquèrent ces objets en fer avaient une autre source que les sous-sols pour se procurer ce matériau : les météorites. Ces rochers cosmiques tombés du ciel sont constitués de fer météoritique, un alliage de fer et de nickel qui aurait été le seul moyen pour les populations humaines antérieures à l’âge du fer d’avoir accès à du fer. On estime que 10 à 25 % de toutes les météorites sont des alliages de fer et de nickel.

Les chercheurs peuvent désormais déterminer si un objet en fer provient d’une météorite ou de minerai fondu et Ignacio Montero Ruiz et ses collègues ont fini par identifier du fer météoritique dans les deux objets. Cela a permis de situer avec certitude le trésor de Villena à l’âge du bronze récent.

« La signification de ce trésor n’était pas seulement sociale et politique, explique Rafael Micó Pérez. Leurs objets nous renseignent également beaucoup sur les techniques métallurgiques antiques et sur les contacts entre les différentes régions. »

Quoi qu’il en soit, ces objets étaient suffisamment importants pour qu’on décide de les enterrer. « Nous savons que Cabezo Redondo a été abandonné probablement après un conflit social, ajoute Rafael Micó Pérez. Peut-être que l’élite dirigeante a caché les objets en dehors du village avec l’intention de les récupérer une fois la crise passée. Nous ne savons pas ce qui est arrivé ensuite, seulement que le trésor est resté là où on l’avait soigneusement placé. »

L’endroit quelconque où le trésor fut enfoui lui permit de rester en sécurité pendant 3 000 ans.

MYSTÈRES NON RÉSOLUS

Le trésor possède une valeur exceptionnelle en raison de son ancienneté, de la finesse de sa facture et de sa portée. Mais des spoliations culturelles telles que celle qui s’est produite jeudi 27 août sont devenues monnaie courante ces dernières années, qu’il s’agisse du spectaculaire vol des bijoux de la Couronne au Louvre, à Paris, en 2025, ou de la récente série de cambriolages de musée en Italie. Malgré tous les dispositifs de sécurité modernes, il semble que des artefacts précieux tels que le trésor de Villena, en plus d’attirer les chercheurs en Histoire, attirent des voleurs désireux de tirer profit de trésors historiques.

Quelques jours avant le vol, Europol, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, a publié un rapport soulignant une récente hausse des crimes par effraction ciblés dans les musées. Selon cette agence, la valeur financière et la demande sur le marché motivent ces vols, qui ciblent de plus en plus des objets de grande valeur.

Dans le cas du trésor de Villena, les spécialistes et les autorités pensent probable le fait que les voleurs étaient motivés par les objets en or de la collection. Bien que le métal qui constitue les objets volés vaudrait selon certaines estimations 1,7 million d’euros au total, la véritable valeur du trésor est difficile à calculer. Considéré comme un bien à la grande importance culturelle par le gouvernement espagnol, le trésor de Villena est largement considéré comme l’une des plus grandes découvertes de son genre.

« La valeur historique, scientifique et culturelle du trésor de Villena ne peut pas être de manière réaliste réduite à une somme d’argent », affirme Gabriel Garcia Atienzar, archéologue et professeur de Préhistoire à l’Université de Barcelone. « L’or a un prix sur le marché. Pas le trésor de Villena. »

Des mesures de sécurité reflétaient cette réalité : le trésor était conservé dans une installation hautement sécurisée du musée de Villena, qui a ouvert ses portes en 2024. Selon des informations rapportées par la presse, le vol n’a pris que quatre minutes.

Le trésor de Villena a-t-il survécu à 3 000 ans d’histoire humaine pour finir par être fondu par des cambrioleurs sans âme ? Ou bien les autorités récupéreront-elles ce butin de l’âge du bronze avant qu’il ne soit trop tard ? Dans le monde des enquêtes criminelles culturelles, chaque minute compte.

« Ce trésor n’est pas uniquement important pour les archéologues, conclut Ignacio Montero Ruiz. Sa valeur intrinsèque appartient à toute l’humanité. »