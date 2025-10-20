Le Louvre a une histoire mouvementée, ponctuée de plusieurs vols en plein jour

La chasse à l’homme qui s’ensuivit fut d’une ampleur extraordinaire et « fantastiquement infructueuse », pour reprendre les mots employés par l’historien Aaron Freundschuh dans article publié en 2006 dans la revue universitaire Urban Journal.

L’un des rebondissements les plus étranges de l’enquête impliqua un jeune Pablo Picasso, que l’on interrogea brièvement à propos du vol. Bien qu’il n’eût pas dérobé la Joconde, on apprit qu’il était tout de même lié à un précédent vol commis au Louvre : il avait acheté une paire de têtes de statues ibériques antiques soustraites au musée quelques années auparavant ; il les remit à la police de crainte d’être poursuivi dans l’affaire de la Joconde.

On ne retrouva Mona Lisa qu’en 1913 alors que Vincenzo Peruggia tentait de la vendre à un autre musée. Il s’avéra que le cambrioleur avait tout ce temps caché l’œuvre dans son appartement parisien. Durant son procès, Vincenzo Peruggia soutint qu’il avait volé le chef-d’œuvre de Léonard de Vinci par patriotisme en vue de le restituer à l’Italie ; le tableau avait en fait été achevé en France et acquis en 1518 par François Ier. Entre-temps, le vol avait conféré à l’œuvre une notoriété nouvelle et fait de Mona Lisa un nom connu de tous.

LES NAZIS TENTENT DE PILLER LE LOUVRE

L’occupation de la France par les Allemands en 1940 fit craindre une perte culturelle sans précédent : une partie de la collection du Louvre risquait d’être pillée par les nazis.

Mais le directeur du Louvre avait un plan : avant que Paris ne tombe aux mains de l’occupant, Jacques Jaujard sauva le plus clair de la collection du musée en faisant transporter à la campagne plus de 1 800 caisses en bois contenant des trésors artistiques. La plupart des œuvres du musée furent mises en lieu sûr et sortirent indemnes de la guerre. Lorsque les nazis marchèrent sur Paris en 1940, ils découvrirent un musée presque vide.

Toutefois, certains dignitaires nazis s’emparèrent bel et bien de plusieurs chefs-d’œuvre du musée, comme L’Immaculée Conception de Bartolomé Esteban Murillo, donnée à l’Espagne fasciste en 1941 dans le cadre d’un échange.