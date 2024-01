L’avion d’Amelia Earhart a-t-il vraiment été retrouvé ?

Depuis la publication d’une image dorée et granuleuse où se profile un avion, les journaux du monde entier font leurs gros titres de la possible découverte du Lockheed Electra 10e d’Amelia Earhart, l’avion qu’elle pilotait ce jour de 1937 où, alors qu’ils effectuaient l’étape la plus périlleuse de leur tour du monde aérien, elle et son navigateur Fred Noonan disparurent.