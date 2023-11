Le mystère des Princes de la Tour, disparus il y a 540 ans, viendrait d'être résolu

Je savais dès le départ que je devais me préparer à ce que j’allais peut-être découvrir. L’objectif du projet Looking for Richard était d’enterrer le roi. Il était temps d’enquêter sur la dernière grande question le concernant, dans l’espoir de faire la paix avec le passé.

À l'été 1483, deux enfants ont disparu : Édouard V, âgé de douze ans et son frère Richard, duc d’York, neuf ans. En reprenant les principes des enquêtes non résolues sur des personnes disparues, il fallait recueillir de nouveaux renseignements.

La tâche n’était pas facile, loin de là. Chaque histoire liée à leur disparition semblait mener vers de fausses pistes et devait faire l’objet d’analyses. Ce projet ne pouvait souffrir d'aucun oubli, quelle que soit son insignifiance apparente. Tout devait être passé au peigne fin.

À LA RECHERCHE DES PRINCES

Comment en savoir plus ? Les évènements ayant mené à cette disparition n’avaient-ils pas eu lieu il y a trop longtemps pour y appliquer une approche analytique moderne significative ?

J’ai découvert que la bonne façon de venir à bout d’une enquête non résolue était d’utiliser la méthode RRH. Il s’agit là d'oublier le Recul que nous avons, de Recréer le passé aussi précisément que possible en se mettant au cœur de l’action, et en introduisant le facteur Humain afin de mieux comprendre les informations récoltées. En résumé, on analyse qui a fait quoi, quand, où, pourquoi, avec qui et avec quelles conséquences.

Les enquêteurs de police anglais ont suggéré l’utilisation de méthodes reconnues comme TIE et ABC. TIE est l’acronyme pour « Trace, Investigate, Eliminate » (Retracer, Enquêter, Éliminer). Les témoins de cette disparition n’étant de toute évidence pas disponibles pour répondre à nos questions, la solution était d’établir une frise chronologique et une base de données approfondie afin de référencer et de recouper chaque fait et geste et d’éliminer des individus de l’équation. Le deuxième acronyme, ABC pour « Accept nothing, Believe nobody, Challenge everything » (ne rien Accepter, ne Croire personne, tout Remettre en question), permettait de s’assurer que chaque preuve avait été parfaitement corroborée.

Le projet Missing Princes (princes disparus) a commencé à l'été 2015 avec trois pistes d’enquête, qui se sont rapidement multipliées jusqu’à arriver à 111 hypothèses.

En juillet 2016, lors du festival de Middleham, le projet était officiellement lancé. Le site web avait été activé le 15 décembre 2015 et en quelques petites heures, il avait déjà attiré les huit premiers membres. Dans les semaines et mois qui ont suivi, 300 volontaires venant du monde entier se sont joints à nous. Des personnes ordinaires étaient prêtes à analyser des archives.