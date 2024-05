Comment la civilisation de Tartessos a-t-elle pu disparaître du jour au lendemain ?

Une organisation sociale émergente, basée sur l’agriculture et l’exportation de matières premières issues de l’exploitation minière, aurait en revanche bien existé. Des preuves archéologiques indiquent la présence d’une communauté non loin de Huelva à cette période. Les artefacts mis au jour suggèrent que cette dernière pratiquait des activités commerciales à travers l’Atlantique ; des objets en cuivre provenant de Huelva ont par exemple été retrouvés en France et dans les îles britanniques. Ces liens commerciaux solides les aidèrent peut-être à tirer profit des abondantes mines d’argent de la région, telles que celles d’Aznalcóllar, au nord-ouest de l’actuelle Séville.

Les colonisateurs phéniciens commencèrent par construire des temples dédiés à leurs dieux tout au long de la côte. Ces complexes religieux ne revêtaient pas seulement une fonction spirituelle, mais jouaient également un rôle clé dans l’activité commerciale en assurant un espace neutre pour les échanges ; le temple de Melqart, ou Héraclès, construit près de Cadix semble par exemple avoir endossé cette double fonction. Très vite, les Phéniciens construisirent des établissements permanents, appelés des usines, et plus tard, fondèrent leurs premières colonies. L’une de ces nouvelles villes-colonies, Cadix, devint par la suite le centre économique, politique et religieux le plus important de la région et servit de port principal pour l’exportation de l’argent, de l’étain et du poisson salé. Ces produits miniers et agricoles provenaient à la fois de Huelva elle-même et des régions plus intérieures.