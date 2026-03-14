"Toi aussi, Brutus ?" : la trahison de César par son protégé

Dans la confusion, les conspirateurs se réunirent sur le Capitole, mont sacré surplombant le Forum, et garnirent leurs rangs avec un groupe de gladiateurs recrutés par Brutus et Cassius. Ce fut une période d’incertitude et d’anxiété tant pour les partisans de César que pour les conjurés.

Cicéron, célèbre orateur et politicien, ami et allié de Brutus exclu du complot, fut immédiatement sollicité par les conspirateurs pour défendre la république. Cicéron l’avait déjà fait vingt ans plus tôt, lorsqu’il avait écrasé d’une main de fer les conjurés de Catilina. Cicéron conseilla à Brutus de convoquer le Sénat, ce qui était en son pouvoir de prêteur. Brutus devait selon lui faire condamner César en tant que tyran par la chambre et décider aussitôt du sort d’Antoine en fonction de sa réaction. Brutus ne suivit pas les conseils de Cicéron et Cicéron refusa la demande de Brutus de servir de médiateur avec Antoine.

Des troupes commandées par le général Marcus Aemilius Lepidus, fidèle à César, rétablirent l’ordre dans la ville. Le lendemain, Lepidus occupa le Forum, tout en gardant un œil sur les conspirateurs, encore réfugiés sur le Capitole avec les citoyens montés pour les entendre parler.

L’HARMONIE PAR L’AMNISTIE

Plus tard, Brutus parvint à s’adresser aux citoyens rassemblés dans le forum et à expliquer pourquoi les conspirateurs avaient éliminé le dictateur tout en promettant de payer les récompenses promises par César à ses soldats. En faisant cela, il entendait calmer les légionnaires et les vétérans de César, qui exprimaient leur indignation dans la rue. L’assemblée se déroula dans une atmosphère d’attente calme jusqu’à ce que la colère éclate quand Cinna entreprit de dénoncer le dictateur. Cela déclencha des émeutes et les conspirateurs se réfugièrent de nouveau sur le Capitole.

Pendant ce temps, le consul Antoine agit pour son propre compte. Il avait reçu les dispositions testamentaires de César et de l’argent de sa veuve, Calpurnia. L’après-midi du 16 mars, Antoine retrouva Lepidus et les hommes de César à son domicile. Ils réclamèrent probablement à grands cris l’élimination des conjurés, mais ce fut le désir de médiation et de réconciliation qui prévalut. Ils avaient besoin de temps pour gagner. Antoine convoqua le Sénat pour le lendemain.