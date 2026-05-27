L'Apollon de Cyrène : l'incroyable statue retrouvée au milieu des ruines

Robert Murdoch Smith et Edwin Augustus Porcher choisirent comme destination la côte de la Libye, un territoire abritant des sites antiques encore relativement inexplorés. Au 7e siècle avant notre ère, des colons grecs y fondèrent la cité de Cyrène, qui devint l'un des centres urbains les plus importants de la région. Après des séismes majeurs en 262 et 365 après J.-C., la cité fut laissée en ruines, fréquentée seulement par des nomades et quelques habitants locaux. Les vestiges de ses nécropoles monumentales et de ses temples antiques ne furent documentés par les historiens qu'au début du 19e siècle, lorsque de nombreux voyageurs européens se rendirent à Cyrène.

Certains consignèrent leurs impressions dans des chroniques et des gravures évocatrices. On peut notamment citer les frères Frederick et Henry Beechey, qui s'y rendirent en 1821, et James Hamilton, en 1851. Le colonel Herman, consul britannique en Lybie, alla à Cyrène en 1849 et rédigea une description détaillée de la cité. Ce sont ces récits fascinants qui avaient piqué la curiosité de Robert Murdoch Smith et d'Edwin Augustus Porcher.

LE DÉBUT DE L'EXPÉDITION

Après avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès des autorités turques, puisque la Lybie faisait alors partie de l'Empire ottoman, Robert Murdoch Smith et Edwin Augustus Porcher quittèrent Malte et arrivèrent à Cyrène le 23 décembre 1860. En parcourant la nécropole à la lisière de la ville, ils constatèrent que de nombreuses tombes avaient été pillées. Ils décidèrent d'utiliser ces chambres funéraires comme des lieux de campement et concentrèrent leur attention sur les ruines de la cité. Ils découvrirent des colonnes, les vestiges de murs imposants, un théâtre, des fontaines et des estrades. Cyrène, à moitié engloutie par le paysage environnant, portait encore les marques d'un passé glorieux.