L’IA fait renaître ces papyrus ensevelis par l'éruption du Vésuve

Il est difficile de proposer une interprétation détaillée de ce texte. Imaginez devoir analyser un livre dont vous ne pouvez lire que les quelques lignes du bas de ses dernières pages, mais ce qui s'en dégage jusqu'à présent est saisissant. L'auteur s'interroge sur la possibilité que les êtres humains soient moralement parfaits et sur la manière de distinguer le bien du mal. Il oppose ensuite les « arts mécaniques », tels que la forgerie et la menuiserie, et les « arts théoriques », tels que la géométrie, explorant ainsi, selon les termes de Federica Nicolardi, « la façon dont les arts peuvent aider les gens en général ou comment les sages devraient se consacrer aux arts ». Le texte traite également de l'épistémologie, explorant les fondations et les limites de la connaissance : « nous nous interrogerons sur un sujet », écrit l'auteur, « mais nous ne le comprendrons pas si, d'une certaine manière, nous nous éloignons de nous-même et de notre propre nature ».

Les thèmes abordés dans le texte s'alignent sur l'école philosophique du stoïcisme, qui privilégie la raison et la vertu dans la quête d'une bonne vie. La présence d'un texte stoïcien dans une bibliothèque principalement consacrée à des ouvrages épicuriens n'est pas tout à fait surprenante. « Les stoïciens et les épicuriens étaient des écoles rivales [mais] les débats et les polémiques entre les deux étaient courants », explique Federica Nicolardi.

Il est possible que l'auteur ait été un épicurien engagé dans un débat idéologique, tirant des salves au cours d'une guerre culturelle antique. La mention par l'auteur d'un neveu et disciple du philosophe grec Chrysippe de Soles, influence majeure sur les débuts du stoïcisme, pourrait aider à éclairer les origines de cette école et sa rivalité avec l'épicurisme.

Ce qui est peut-être encore plus captivant, c'est ce que l'écriture révèle au sujet de l'âge du rouleau. Federica Nicolardi a remarqué que l'écriture de l'auteur semblait plus archaïque que celle des autres rouleaux, avec des lettres plus anguleuses et des formes plus variées. Sur cette base, elle date le papyrus du 2e, voire du 3e siècle avant J.-C., ce qui le rend plus ancien que les œuvres de Philodème de Gadara faisant également partie de la collection, et en fait ainsi l'un des plus anciens papyrus de l'époque romaine jamais découverts.

Compte tenu du caractère fragmentaire des papyrus, déterminer leurs titres représente un défi de taille. Federica Nicolardi et son équipe en ont toutefois confirmé un autre : « On Gods, Book 8 » (Sur les dieux, livre 8), de Philodème de Gadara. Ils n'ont pas encore étudié ce texte dans son intégralité mais ont extrait quelques termes que l'on s'attendrait à retrouver dans un ouvrage de théologie tels que « providence » et « entités invisibles ». D'autres phrases sont floues, comme celle-ci qui fait allusion à de la poterie brisée « que le principe intellectif se trouve dans le tout de la même manière / plutôt que dans les tessons de poterie ».

Le chiffre 8 figurant dans le titre revêt une importance majeure. Jusqu'à présent, les chercheurs n'avaient connaissance que du livre 1 et, peut-être, du livre 3, de la série « Sur les dieux », qui explore la nature des dieux grecs. La découverte du livre 8 semble donc prouver l'existence de plusieurs ouvrages inconnus, dont chacun pourrait s'ajouter à la collection d'Herculanum et enrichir nos connaissances sur le panthéon des dieux grecs.

Ce travail d'interprétation n'est possible que grâce aux avancées technologiques. Depuis le début des années 2000, Brent Seales, spécialiste en vision par ordinateur à l'université du Kentucky, met au point une méthode pour dérouler virtuellement les papyrus. Sa méthode consiste à capturer des images 3D de leurs couches internes à l'aide d'une tomographie à rayons X (comparable aux scanners médicaux), que le logiciel segmente ensuite et aplatit pour une lecture optimale.