Ces secrets d'outre-tombe qui font revivre le Sahara vert

Cette scène suscita de nombreuses questions : était-ce une mère et ses enfants ? Qui les avait enterrés dans cette tendre étreinte ? Et comment étaient-ils morts ? Leur position supposait qu’ils avaient péri presque simultanément et avaient été placés ainsi avant d’être figés par la rigidité cadavérique. Était-ce une tragédie soudaine ou une sorte de rite sacrificiel ? La cause des décès n’était pas évidente : dents et os indiquaient une bonne santé et ne trahissaient aucun traumatisme. En l’absence de tissus mous à examiner, il était impossible de déterminer pourquoi ces trois personnes a priori en forme étaient mortes en même temps. « Peut-être se sont-ils noyés ? », avança Paul Sereno.

En reportage pour National Geographic, je faisais partie de l’équipe réunie sur cette dune en 2006. Aujourd’hui, près de vingt ans plus tard et père de deux enfants, je reste fasciné par cette scène énigmatique. Mais ce n’est que l’un des nombreux mystères de l’endroit. Tout comme le Ténéré est un désert dans le désert, Gobero est une énigme scientifique dans une énigme, et elle hante Paul Sereno, Oumarou Idé et beaucoup d’autres. En continuant à glaner des indices, ils font parler la complexité de ce monde disparu. Aussi, quand Paul Sereno m’a recontacté en 2022 pour me proposer de retourner à Gobero, j’ai dit oui.

La noyade de trois personnes dans du sable paraît absurde, sauf quand on se rappelle que le Sahara n’a pas toujours été un désert. Il passe d’ailleurs d’un état désertique à celui de savane tous les 21 000 ans environ. En raison d’une bizarrerie de la mécanique planétaire, l’axe de la Terre connaît périodiquement une légère oscillation, ce qui accentue le rayonnement solaire sur l’hémisphère Nord et fait remonter les pluies saisonnières de l’Afrique. Ces derniers millions d’années, le Sahara a donc connu bon nombre d’épisodes humides. Le plus récent débuta à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans, et prit fin il y a près de 4 500 ans.

La technologie a permis de reconstituer les paysages de ce Sahara vert. Des satellites ont identifié les lits d’anciens cours d’eau et les contours de lacs, notamment le périmètre originel du lac Tchad, dont la superficie maximum était supérieure à celle de tous les Grands Lacs d’Amérique du Nord.