Qui étaient les 58 femmes enterrées dans cette tombe pré-inca ?

Au centre de ce complexe, les archéologues découvrirent une petite pièce aux murs dotés d’une série de niches et dominée par un grand banc semblable à un trône. Cette pièce devint le point central de la campagne de fouilles lorsque l’on découvrit une chambre souterraine au-dessous. Les fouilles réalisées dans cet espace caché révélèrent la première sépulture collective huarie intacte jamais découverte.

La chambre se composait d’une grande pièce centrale et de trois sous-chambres latérales à l’intérieur desquelles gisaient les restes de cinquante-huit femmes, toutes enveloppées dans des fardos funéraires et enterrées avec une profusion d’objets funéraires précieux. Les conditions arides à l’intérieur de la tombe permirent une préservation remarquable de son contenu. Les corps eux-mêmes avaient été enterrés en position assise et des restes de tissus tendent à montrer que les fardos furent réalisés avec des matériaux verts et blancs maintenus en place par un filet épais.

Dans l’une des sous-chambres, l’équipe découvrit le corps d’une femme de la haute noblesse surnommée la « Reine de Huarmey ». Elle avait 60 ans environ au moment de sa mort et avait été enterrée avec des objets précieux, notamment des ornements auriculaires, un symbole de pouvoir dans le monde andin généralement associé à l’élite masculine. Il est évident qu’elle exerçait un pouvoir politique important.

SÉPULTURES D’ÉLITE

Les archéologues récupérèrent plus de 1 300 objets sur le site, notamment des bijoux, des armes, des vases et des instruments de tissage. Les matériaux sont de grande qualité et certains étaient considérés comme un luxe à cette époque : coquilles de spondyles rouges (importées d’Équateur), obsidienne, turquoise et métaux fins. Les outils de tissage de la Reine de Huarmey, présents dans son trousseau funéraire, étaient quant à eux faits d’or.