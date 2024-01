Ces sites historiques jettent une lumière nouvelle sur le royaume perdu d’Alexandre le Grand

On ne présente plus Alexandre le Grand, roi de l’ancien royaume grec de Macédoine au 4e siècle avant notre ère. Connu pour avoir conquis des territoires jusqu’en Inde et pour avoir pris des mesures en faveur de la création du premier empire multiculturel du monde, Alexandre fut une légende de son vivant, et ce alors qu'il mourut à l’âge de 32 ans. Mais jusqu'à récemment, il n’existait que peu de lieux historiques où l’on pouvait se rendre pour se renseigner sur sa vie.

En ce moment même, la ville antique où Alexandre fut couronné se refait une beauté dans le nord de la Grèce. Le Musée polycentrique d’Aigai, qui a ouvert fin 2022, ressuscite la capitale originelle de la Macédoine antique, située à une heure de route à l’ouest de Thessalonique. La région de la Macédoine grecque, qui a intégré la Grèce en 1913, comprend une partie du pays bien distinct de Macédoine du Nord, frontalier de la Grèce.

Les Macédoniens avaient eu beau déplacer leur capitale vers Pella, à 50 km environ au nord-est, la vieille ville d’Aigai (près de l’actuelle Vergina) n’en demeurait pas moins le centre de la vie politique et religieuse à l’époque de la naissance d’Alexandre. C’est d’ailleurs là que Philippe II de Macédoine, père d’Alexandre, fut assassiné en 336 avant notre ère. On couronna Alexandre à la hâte au palais et Philippe fut enterré non loin de là.

Aigai tomba dans les oubliettes de l’Histoire durant 2 000 ans environ, jusqu’en 1997, année où l’archéologue Manolis Andronikos découvrit le tombeau de Philippe. Ouverts au public depuis 1997, les Tombeaux royaux font partie d’un site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO dont le tumulus (un tertre funéraire antique) comporte un musée souterrain et notamment quatre tombes royales, dont celle de Philippe.

Les visiteurs peuvent déambuler entre les tombes dans l’obscurité et admirer la porte du tombeau de Philippe, ornée d’une fresque vieille de 2 360 ans représentant le roi et Alexandre à la chasse. Non loin de là, des artefacts funéraires sont exposés : canapés en ivoire, riches textiles ayant autrefois enveloppé des os, et couronnes et ossuaires dorés et raffinés. On y trouve même une armure étincelante ayant appartenu à Philippe.

La sépulture d’Alexandre n’a jamais été découverte, son emplacement est l’un des plus grands mystères du monde antique. Mais les Tombeaux royaux offrent un aperçu saisissant de l’aristocratie macédonienne antique, ce qui contraste avec le nouveau musée adjacent qui se donne pour mission d’explorer la vie roturière au sein du royaume.

UN MUSÉE POUR LES PERSONNES ORDINAIRES

Les sites d’Aigai sont supervisés par Angeliki Kottaridi, directrice de l’Éphorat des antiquités de l’Imathie. Elle a toujours souhaité raconter l’histoire des roturiers de la ville. Et c’est précisément ce qu’accomplit le nouveau Bâtiment central du musée qui transforme les vestiges d’Aigai en un vaste site « destructuré » (ou polycentrique). Contrairement aux Tombeaux royaux faiblement éclairés, ce nouveau lieu de visite est fait de pierre blanche étincelante et est inondé de lumière naturelle.

« Je voulais qu’on ait là un concept différent », confie Angeliki Kottaridi pour expliquer la différence entre les deux musées. « Le blanc est la lumière de l’au-delà, donc il s’agit d’un endroit où [les morts] peuvent transmettre leur histoire. »

On entre dans le nouveau musée par un atrium exposant des parties du péristyle à colonnes du Palais royal d’Aigai – un vaste édifice dont la double colonnade aurait, selon Angeliki Kottaridi, influencé l’architecture d’Athènes jusqu’à l’Asie – avant d’admirer des sculptures de la cité antique, parmi lesquelles une impressionnante statue au visage sévère, celle d’Eurydice, la grand-mère d’Alexandre.

DONNER VIE À « CE QUI N’A PAS DE VALEUR »

La salle principale du musée illustre encore davantage la vie des citoyens ordinaires en exposant des objets tout à fait banals (lampes, clés, pots, figurines et simples clous en fer) dans des vitrines éclairées, comme des œuvres d’art.