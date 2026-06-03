Trois épaves viennent d'être découvertes à Nassau, ancienne capitale de la piraterie

La motivation de Sean Kingsley pour le projet provenait en partie de la crainte qu’on ne voie plus les pirates de Nassau que par le prisme de la franchise Pirates des Caraïbes : « Les pirates célèbres d’Hollywood sont des caricatures en carton-pâte », lance-t-il.

LA VIE DE PIRATE ÉTAIT RUDE

Les vrais pirates étaient davantage poussés par le désespoir que par le goût de l’aventure. Nombreux étaient les marins qui avaient fui la pauvreté chez eux, mais la vie en mer n’était pas moins dure. Certains avaient été enrôlés de force dans la Royal Navy et la piraterie leur offrait une chance de s’échapper. Cette dernière payait en outre des centaines, voire des milliers, de fois mieux, relève Sean Kingsley.

C’était aussi une époque où la traite transatlantique se développait : certains pirates échangeaient des esclaves et certains anciens esclaves devenaient des pirates. La piraterie et le commerce triangulaire « fonctionnaient en relation l’une avec l’autre », rappelle Justin Dunnavant, archéologue de l’Université de Californie à Los Angeles et explorateur National Geographic. « La traite négrière impliquait non seulement le transport de personnes, mais aussi celui d’une grande quantité de richesses générées par cette traite. Cela rendait beaucoup de navires bien plus précieux et en faisait des cibles de choix pour les pirates. »

L’esclavage contribua à l’essor de Nassau, mais ce n’était pas le principal repaire de pirates dans les Caraïbes. Port Royal, en Jamaïque, était jadis si infestée de pirates éméchés et regorgeait tant de maisons closes qu’un membre du clergé anglais en visite la surnomma la « Sodome du Nouveau-Monde ». Selon ses dires, il aurait été si heurté qu’il serait retourné sans attendre en Angleterre. Cela n’empêcha pas Port Royal de prospérer durant la première partie de la période de la flibuste, celle qui vit les corsaires anglais s’en prendre principalement aux navires espagnols chargés de trésors et la ville être en partie contrôlée par les autorités anglaises.

Cependant, une génération plus tard environ, le nombre de pirates explosa et Nassau, une quasi zone de non-droit où l’on soudoyait les autorités, devint le centre de leur existence hors-la-loi. On a même pu décrire la ville comme une démocratique « République des Pirates », mais la plupart des historiens pensent désormais qu’il s’agit d’un mythe. Michael Pateman et Sean Kingsley que leurs travaux archéologiques sur les épaves datant de cette époque permettront de mieux révéler la véritable histoire de la piraterie.