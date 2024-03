Quels animaux sont montés dans l’arche de Noé ?

« Au Moyen Âge, on n’avait pas Wikipedia, d’avions à réaction, ni même l’idée de voyager, rappelle Elizabeth Morrison. On n’avait pas vraiment accès à l’information. »

Selon elle, malgré cette perspective limitée, les humains du Moyen Âge aimaient à interpréter les légendes concernant des animaux précédemment inconnus à la lumière de leur propre imagination. Ainsi, des créatures telles que les licornes, les griffons et toutes sortes de dragons sont souvent représentées comme des animaux bien réels dans les bestiaires et dans les textes enluminés où figure l’arche.

UNE SCIENCE BALBUTIANTE FAÇONNE LES THÉORIES SUR L’ARCHE DE NOÉ

Au Moyen Âge, certains pensaient peut-être que l’existence de créatures comme les licornes et les dragons était plausible. Mais la légende de l’arche de Noé fut largement considérée comme symbolique, du moins jusqu’à l’après-Réforme, au 16e siècle, période à laquelle des érudits se mirent à y voir un événement littéral de l’Histoire.

La conciliation des détails de l’histoire de Noé avec les nouvelles conceptions scientifiques et avec l’extraordinaire diversité des animaux découverts lors de la période d’essor maritime et aventurier que venait de connaître l’Europe représenta un réel défi pour les intellectuels. Cela conduisit à ce que l’historienne des sciences Ruth Hill appelle « le débat originel, et le plus controversé, sur l’origine des espèces avant Charles Darwin ». On vit ainsi fleurir une multitude de théories concurrentes sur les animaux de l’arche de Noé.

Jean Borrell, mathématicien français également connu sous le nom de Johannes Buteo, affirma par exemple que seuls quatre-vingt-treize types de mammifères avaient embarqué ; le reste, avançait-il, était spontanément sorti de terre et ainsi n’avait pas eu besoin d’être sauvé. Le Jésuite espagnol Benito Pereira avança une théorie similaire selon laquelle de nombreux insectes tels que les mouches n’auraient pas eu besoin de couchettes sur le navire, car elles étaient spontanément générées par les cadavres desquels elles se nourrissaient. L’explorateur britannique Sir Walter Raleigh proposa quant à lui l’hypothèse selon laquelle certaines espèces « hybrides » telles que les mules n’étaient pas présentes sur l’arche, car elles n’existaient tout simplement pas à l’époque.

LA FOLIE DE L’HYBRIDITÉ ET LA NAISSANCE DE LA NOTION D’ESPÈCE

Au 17e siècle, il devenait de plus en plus difficile de concilier les nouvelles découvertes scientifiques avec les récits bibliques comme celui de Noé. C’est pourtant précisément la tâche que se donna le polymathe et jésuite allemand Athanase Kircher lorsqu’il composa Arca Noë. Cet ouvrage paru en 1675 traite de tous les aspects intéressant la sélection des animaux de l’arche, leurs conditions de vie et leur environnement matériel.

Les idées d’Athanase Kircher concernant la vie à bord de l’arche furent particulièrement marquantes, notamment parce qu’il poussa à l’extrême l’idée d’« hybridation », nourrie par Sir Walter Raleigh et par d’autres esprits scientifiques. Selon lui, de nombreuses espèces terrestres étaient en réalité des hybrides et avaient pu être laissées sans aucun risque pour leur survie hors de l’arche : parmi celles-ci figuraient notamment les girafes, qui auraient été issues d’un chameau et d’un léopard, et les tatous, produits, disait-il, de l’accouplement entre une tortue et un porc-épic. S'il est utile de le préciser, aucune de ces deux théories n’était vraie.

En raison des possibilités présentées par ces « hybrides », Athanase Kircher imagina que Noé n’aurait eu besoin que de 130 types de mammifères à quatre pattes, de trente espèces de serpents, et de 150 espèces d’oiseaux pour repeupler la Terre après le Déluge. « Kircher poussa son style de recherche aussi loin qu’il le put, c’est-à-dire jusqu’au point de rupture », remarquent les scientifiques Olaf Bredibach et Michael T. Ghiselijn dans la revue Proceedings of the California Academy of Sciences.

Mais dans les faits, les idées d’Athanase Kircher, de Johannes Buteo et d’autres contribuèrent bel et bien à la naissance de la notion d’espèces biologiques au 16e siècle. L’idée était inouïe avant ces expériences de pensée sur la ménagerie de Noé, qui incitèrent des scientifiques tels que Buteo et Kircher à classer et à ranger les animaux afin de savoir s’ils auraient été dignes de monter sur l’arche.