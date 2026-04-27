Un mystérieux temple romain bientôt classé au patrimoine de l’UNESCO ?

Lorsque le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO se réunira en juillet 2026 pour examiner les candidatures potentielles, la Turquie est presque certaine d'obtenir une nouvelle inscription qui mettra en lumière un mystérieux culte guerrier antique, si secret que l'on pensait ses rites perdus à jamais. Si tout se passe comme prévu, le château et le mithraeum de Zerzevan deviendront le cinquième site classé au patrimoine de l'UNESCO dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate, suscitant ainsi l'intérêt pour cette région du sud-est, peu fréquentée par les touristes.

« Des fouilles récentes au château de Zerzevan ont mis au jour l'un des sanctuaires du culte de Mithra les mieux préservés et peut-être les plus anciens de l'Empire romain, ce qui a fait sensation tant au niveau national qu'international », explique Aytaç Coșkun, professeur d'archéologie à l'université Dicle et directeur des fouilles sur le site du château de Zerzevan. Le site figure sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2020.

« Bien que l'on sache que de nombreux temples du culte de Mithra ont existé à travers le monde, très peu ont survécu jusqu'à nos jours » indique Aytaç Coșkun. « Les cérémonies se déroulaient dans le plus grand des secrets et les informations relatives à ces croyances n'étaient transmises qu'à ceux qui partagaient cette foi. Les découvertes archéologiques revêtent donc une importance cruciale pour nous aider à comprendre cette secte mystérieuse ».

QU'ONT-ILS DÉCOUVERT ?

Depuis le début des fouilles en 2014, les archéologues ont mise au jour environ 24 hectares du château, dont une tour de guet de 18 mètres de haut et les vestiges des remparts imposants qui s'élevaient autrefois jusqu'à plus de 13,5 mètres. Alors que seule une partie du site situé au sommet de la colline a été explorée, les chercheurs ont mis au jour une église, des bâtiments administratifs, des pièces de stockage et des zones résidentielles. Parmi les découvertes annoncées cette année : un système de stockage et de transport de l'eau remarquablement sophistiqué, qu'Aytaç Coșkun qualifie de « merveille d'ingénierie », comprenant soixante-trois immenses citernes souterraines et des canaux acheminant l'eau au-delà des murs du château.

Mais c'est le temple du culte de Mithra, mis au jour en 2017, qui a intrigué le monde entier. Originaire d'Iran et dédiée à un ancien dieu du soleil indo-persan, cette religion militariste, réservée aux hommes, s'est répandue dans le monde romain entre le premier et le quatrième siècle de notre ère avant d'être interdite avec la diffusion du christianisme. Des représentations de taureaux gravées dans les murs, des crochets sacrificiels accrochés au plafond, et une cuvette et un bassin conçus pour recueillir du sang témoignent de la pratique courante des sacrifices d'animaux.

« L'intérêt des visiteurs pour le château et le mithraeum de Zerzevan s'est considérablement accru ces dernières années à mesure que les fouilles et les travaux de restauration se poursuivent » affirme Birol İnceciköz, directeur général du patrimoine culturel et des musées. « Si le château et le mithraeum de Zerzevan sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le nombre de visiteurs de la région augmentera nettement ».

Compte tenu de cette prévision d'affluence croissante, le site fait actuellement l'objet de travaux d'amélioration, avec notamment l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil prévue ce printemps.

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