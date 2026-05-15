D'Artagnan : des tests ADN feront-ils parler le squelette du quatrième mousquetaire ?

La découverte plus tôt cette année de restes squelettiques qui pourraient être ceux du mousquetaire d’Artagnan a bien sûr captivé la France, mais aussi les Pays-Bas, où les ossements ont été mis au jour.

« Si cette découverte venait à être confirmée, ce serait un événement historique majeur », déclare Alina Goebel, conservatrice du musée d’Artagnan de Lupiac, dans le Gers.

Hors de France, d’Artagnan a surtout été popularisé par le cinéma comme légendaire « quatrième mousquetaire ». Mais le protagoniste du roman de 1844 Les Trois Mousquetaires, héros romantique bretteur combinant bravoure et panache, occupe une place de choix dans les mythes nationaux français.

Cependant, on ignore encore beaucoup de choses sur le véritable d’Artagnan, notamment son apparence physique, comme l’explique Alina Goebel : « Grâce aux progrès de la science contemporaine, nous avons peut-être une occasion unique de lever une partie du voile sur ces questions anciennes. »

Le squelette, que certains pensent être le sien, a été découvert sous le sol de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, dans le quartier de Wolder, à Maastricht, bien qu’il provienne d’une église antérieure située sur le même emplacement. Les restes ont été mis au jour lors de réparations effectuées sur un sol carrelé qui s’était en partie effondré. Lors de la découverte, un diacre du diocèse catholique de la ville, Jos Valke, a d’abord alerté un archéologue retraité de la ville, Wim Dijkman, qui a ensuite informé d’autres experts. Wim Dijkman est depuis longtemps persuadé que d’Artagnan, le vrai, fut enterré dans l’église après avoir été tué non loin de là en 1673.

Mais la vérification génétique visant à prouver que le squelette est bien celui de d’Artagnan se heurte à des problèmes de bureaucratie (il pourrait y avoir eu des irrégularités dans les fouilles) ainsi qu’à des obstacles scientifiques qui jettent le doute sur le fait que l’on puisse jamais identifier les ossements.

Mais si l’on parvient à attribuer les restes à d’Artagnan, cela pourrait être « la première fois dans l’Histoire qu’un héros de fiction est en quelque sorte devenu réel », s’amuse Julien Wilmart, historien du Centre Roland-Mousnier, une institution historique parisienne. « Cette découverte nous permettrait enfin de mettre en lumière le vrai d’Artagnan, et non son homologue de fiction, et de revenir à la véritable histoire. »

TOUS POUR UN, UN POUR TOUS

Il existe deux d’Artagnan. L’un est le personnage de littérature créé par le romancier Alexandre Dumas et par son collaborateur Auguste Maquet, et l’autre est le d’Artagnan historique duquel le personnage est inspiré.

« Le d’Artagnan de Dumas a presque complètement éclipsé le vrai d’Artagnan », observe Julien Wilmart. Dumas le comparait à Don Quichotte et les critiques voyaient en lui une incarnation de la loyauté, de l’esprit de chevalerie et de la camaraderie : « Tous pour un, un pour tous. »