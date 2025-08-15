Les femmes brillantes dans l’ombre de Carl Jung

JEUNESSE ET MATERNITÉ

Emma Jung, née Rauschenbach, grandit à Schaffhausen, en Suisse. Elle était une élève avide de connaissances à qui l’on refusa de suivre une éducation avancée en accord avec les règles de bienséance qui primaient pour une femme de son statut social. Plutôt que de s'asseoir sur les bancs de l’université, elle se rendit à Paris, une sorte de voyage indépendant de fin d’études. Après son retour chez elle, elle commença à entretenir une correspondance avec Jung en 1899. Les détails exacts de leur première rencontre restent inconnus mais leurs familles se connaissaient de loin. L’oncle de Jung était l’architecte de la maison familiale d’Emma, dont la mère gardait souvent le jeune Carl ; un acte de charité pour la famille Jung qui rencontrait des difficultés. Ils se firent la cour, en échangeant autant de romance que d’idées. Jung encourageait la curiosité intellectuelle d’Emma et ses lettres comportaient des recommandations littéraires.

Une fois mariée, Emma assista avec joie son mari dans son travail. Jung commençait tout juste sa carrière et travaillait dans la clinique psychiatrique, le Burghölzli, qui fut bientôt très reconnu. Emma était sa traductrice, sa preneuse de notes. Il lui faisait passer ses tests et elle lui servait de cas d’études quand il en avait besoin. Elle l’assistait même parfois auprès des patients. Au cours de leur mariage, l’éducation jungienne que reçut Emma lui permit de devenir elle-même une analyste ainsi que la première présidente élue du club de psychologie de Zurich. Elle publia également deux livres : l’un sur la légende du Saint-Graal, sujet qui la fascinait depuis l'enfance, et l’autre, un recueil d'articles qui exploraient les idées de Jung sur l’animus et l’anima, les aspects masculin et féminin de la psyché.

Grâce à l’étude et à la préservation des travaux que Jung laissa derrière lui à sa mort en 1961, Emma ne sombra pas dans l’oubli. La description des missions de la Fondation des travaux de C.G. Jung, établie par ses héritiers en 2007, déclare qu’elles sont « dédiées à la préservation et au développement de l’héritage littéraire et créatif de Carl Gustav Jung et de sa femme, Emma Jung-Rauschenbach ». La Maison C.G. Jung, lieu de résidence du psychanalyste et sa famille sur les berges du lac de Zurich à Küsnacht, en Suisse, un musée public encore occupé par des descendants de Jung, cherche à « attiser la flamme du souvenir du médecin et explorateur de l’âme humaine, Carl Gustav Jung (1875-1961) et celui de sa femme et associée, Emma Jung-Rauschenbach ».

Tous les travaux d’Emma pour étayer les idées de son mari étaient connus de sa famille. Mais ils ignoraient l’étendue de ses travaux privés.

Cela changea lorsque les Jung découvrirent un trésor : ses articles. Selon Thomas Fischer, l’intérêt accordé à Emma et aux autres femmes de la vie de Jung s’éveilla dans les années 1990 et au début des années 2000. À cette époque, une autrice française du nom d’Imelda Gaudissart commença à mener des recherches pour établir une biographie (finalement publiée en 2010) sur la vie d’Emma. Elle approcha donc la famille afin de s’enquérir des droits de publication de certains de ses articles. La famille Jung finit par refuser de les lui céder. Deux raisons appuyaient leur refus : « J’étais d’avis qu’il était de notre devoir de lui rendre justice ; je voulais le faire moi-même », déclare Thomas Fischer. Mais aussi, et c'est un détail important, ils ignoraient complètement ce que contenaient les travaux d’Emma. À en croire les récits familiaux, Emma aurait détruit une grande partie de ses recherches dans les mois qui précédèrent sa mort en 1955. De plus, les enfants Jung avaient d’autres priorités.

« Je pense que la première génération de descendants souhaitait garder pour eux la vie de leur mère, c’est pour cela qu’ils n’ont pas fouillé dans ses affaires », explique Thomas Fischer. Le gardien des archives familiales croulait sous les demandes qui concernaient Carl Jung, ce durant des années. « Jusqu’alors, Emma Jung n’avait jamais vraiment été en ligne de mire. Je ne pense donc pas qu’il voyait un intérêt à s’intéresser de plus près à ses articles. »

L’intérêt qu’Imelda Gaudissart portait à Emma poussa Thomas Fischer à se plonger plus avant dans les archives de sa famille. Il y découvrit une mine d’or d’informations qui est devenu Dedicated to the Soul, ouvrage qu’il a co-édité et publié en janvier dernier.

Dedicated to the Soul est une collection des conférences données par Emma, de sa poésie, de ses lettres et de ses dessins, qui montre la profondeur du questionnement privé de cette femme, la créativité et l’étendue de sa pensée, ainsi que la force du travail analytique qu’elle menait sur elle-même. Thomas Fischer compara sa découverte à trouver des pièces du puzzle que représentait Emma « pour mieux comprendre comment elle en est venue à devenir ce qu’elle était, l’image que l’on avait d’elle à sa mort ainsi que le souvenir que l’on en garde ».

« Nous n’avons pas besoin d’exagérer, elle n’a pas nécessairement l’originalité [de Jung] mais sa curiosité était insatiable. Elle travailla durant des années sur ses propres travaux psychologiques et les a poussés très loin, et je pense que, d’une façon ou d’une autre, cela s’est perdu », explique Thomas Fischer. « Il est facile de voir que cette femme était en paix avec sa situation de femme mariée. Et il faut se demander comment elle a pu le faire ; cela n’a pas dû être facile. » CONSCIENCE ET OMBRE

Les femmes représentaient pour Emma l’une des plus grandes menaces pour son mariage. Plus précisément le regard baladeur de son mari quand il était question de ses collaboratrices et de ses adeptes. Sabina Spielrein fut l’une des premières.

Sabina Spielrein rencontra Jung alors qu’elle se trouvait au Burghölzli ; elle avait dix-neuf ans. Son enfance fut difficile et jalonnée par des abus émotionnels et possiblement sexuels. Après la mort d’une sœur qui lui était chère, elle atteignit un point de non-retour et finit par arriver à la clinique psychiatrique de Zurich où travaillait Jung. Là-bas, elle fut diagnostiquée hystérique.

Durant des dizaines d’années, l’histoire que l’on racontait sur Sabina Spielrein comportait tous les stéréotypes sensationnels d’une Jungfrau. Elle en fut réduite à la femme fatale tombée amoureuse du jeune médecin de génie qu’elle séduisit alors qu’il était sur le point d'ouvrir un nouveau domaine révolutionnaire de la psychologie. La représentation romancée de sa vie par David Cronenberg en 2011 dans A Dangerous Method ne joua pas en sa faveur.

La vérité est, bien sûr, plus complexe. Et beaucoup plus captivante. Elle fut la première maîtresse de Jung… mais pas la dernière, et la nature exacte de leur relation reste encore un mystère. Ce que l’on sait, c’est que Sabina Spielrein changea la trajectoire de sa vie au Burghölzli. En trois mois, elle s’était ressaisie et s’était inscrite en médecine. Elle était en passe de devenir « l’une des penseuses en psychologie les plus innovantes du 20e siècle », selon un article de European Judaism, écrit par John Launer, auteur de la première biographie de Sabina Spielrein en anglais, parue en 2014.