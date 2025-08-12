Qui était Nelson Mandela ? Aujourd'hui encore, son idéal d’égalité n'est pas atteint

Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918, dans ce qui était alors connu comme l’Union d’Afrique du Sud, une colonie de l’Empire britannique.

La majorité de la population, noire, était dominée par une minorité blanche qui contrôlait le pays, les richesses et le gouvernement. Une structure de discrimination sociale qui serait plus tard inscrite dans le système juridique du pays et appelée apartheid.

Au cours des quatre-vingt-quinze années de sa vie, Mandela a participé à renverser le brutal ordre social de l’Afrique du Sud. Une vie passée à résister, depuis sa cellule de prison jusqu'à la tête du gouvernement de son pays. Nelson Mandela a mené l’Afrique du Sud jusqu’à une ère de réconciliation et au règne de la majorité. LE DÉBUT DE LA VIE DE NELSON MANDELA ET SON ACTIVISME

Mandela commença sa vie sous un autre nom : Rolihlahla Dalibhunga Mandela. Son père était un chef du peuple Thembu, de l’ethnie Xhosa, le deuxième plus grand groupe culturel d’Afrique du Sud.

Après avoir défié un magistrat britannique, le père de Mandela fut privé de son statut de chef, de son titre et de ses terres. Le premier jour qu’il passa dans une école élémentaire, l’identité de Rolihlahla lui fut également volée quand son professeur décida de donner à tous les enfants un nom anglais.

Il s’agissait d’une pratique commune dans une société où les Blancs « étaient soit incapables de prononcer un nom africain ou ne le désiraient pas, et considéraient le fait d’en avoir comme non-civilisé », écrit-il dans son autobiographie Un long chemin vers la liberté.

Si la couleur de peau de Mandela le reléguait au plus bas de l’échelle sociale dans la société ségrégationniste sud-africaine, son sang royal et ses connexions lui ouvrirent les portes de la seule université pour Noirs du pays, l’université de Fort Hare. Là-bas, il devint un activiste et fut expulsé pour avoir protesté contre le manque de pouvoir du conseil représentatif des étudiants de l’université.

Il s’en retourna dans son petit village au Cap, pour découvrir que sa famille lui avait arrangé un mariage pour le punir d’avoir quitté l’université. Il fuit alors vers le Nord, à Soweto, la plus grande ville noire d’Afrique du Sud, en 1941.

LES IDÉES DE NELSON MANDELA

À Soweto, Mandela étudia le droit à temps partiel à l’université Wits et commença à exercer le métier d’avocat, établissant le premier cabinet juridique noir du pays. Il rejoignit le Congrès national africain (ANC, African National Congress), un groupe qui luttait pour les droits civiques des Noirs sud-africains.

En 1948, la ségrégation qui sévissait déjà en Afrique du Sud entra dans la constitution lorsque le parti national dirigeant adopta formellement le système de l’apartheid.

Ce système de ségrégation raciale demandait aux Noirs sud-africains d’avoir sur eux à tout moment un passeport intérieur, identification qui leur était nécessaire pour entrer dans des zones faites pour les Blancs. Ils étaient forcés de vivre dans des quartiers où seuls les Noirs pouvaient vivre, et toute relation avec des Blancs étaient interdites. Les personnes noires ne pouvaient plus voter et furent même privées du droit de vote en fin de compte.

Au début, Mandela et ses camarades de l’ANC eurent recours à des tactiques non-violentes comme l'organisation de grèves et de manifestations pour protester contre le gouvernement sud-africain.