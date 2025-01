À l’aube de l’Amérique : derrière la série, une histoire aussi violente que vraie

Une tuerie dans l’Ouest sous tension. La nouvelle mini-série à succès diffusée sur Netflix, À l’aube de l’Amérique, illustre la vie et la mort atroce que certaines personnes ont connues dans l’Utah des années 1850 : un regard sans concession sur le massacre de Mountain Meadows, un acte sordide de violence collective qui a fait cent-vingt morts en 1857 à la « frontière », une démarcation fictive considérée lors de la conquête de l’Ouest.

Bien que la manière dont ce massacre ait été mis en image dans la série soit déjà à nous faire dresser les cheveux sur la tête, les faits réels sont bien pires encore. Point culminant d’une décennie de tensions et de suspicions mutuelles entre les pionniers mormons et le gouvernement des États-Unis, le massacre de Mountain Meadows s’est déroulé durant la guerre de l’Utah, un conflit que certaines personnes considèrent comme la première guerre civile de la nation.

Découvrez ce qui a conduit à ces atroces violences et pourquoi cet affrontement reste aujourd’hui encore gravé dans toutes les mémoires.

TENSIONS ENTRE LES PIONNIERS MORMONS ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS

Les pionniers de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, un mouvement religieux connu sous le nom de mormonisme, arrivèrent pour la première fois dans l'Utah en 1847, à la recherche d’un lieu où ils seraient libres de pratiquer leur religion. La communauté était depuis longtemps en proie à l’hostilité. Les mormons avaient fui New York, le Missouri et l’Illinois. En 1844, dans ce dernier État, Joseph Smith, le fondateur du mouvement, avait été assassiné par une foule en colère opposée au mormonisme. Brigham Young, son successeur à la tête de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, guida ses disciples plus loin encore à l’Ouest.

Leur destination était le territoire de l’Utah, cédé par le Mexique aux États-Unis après la guerre américano-mexicaine. Les membres de la communauté entreprirent d’y fonder leur propre État, celui du « Deseret », mais le gouvernement fédéral rejeta leur tentative d’autonomie. En lieu et place de cela, il créa le territoire de l’Utah, dont Brigham Young fut le premier gouverneur.

Cette décision aurait dû apporter la stabilité mais les relations se détériorèrent au cours des années 1850. Le territoire fut en proie à des difficultés découlant du manque relatif d’infrastructures, de la méfiance qui régnait entre les colons et les résidents amérindiens, et des conflits religieux. Brigham Young, grandiloquent, se montrait méfiant à l’égard de ce qu’il considérait comme une ingérence fédérale dans les affaires des mormons. Puis, lorsque l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours révéla qu’elle acceptait la polygamie, une question sociale et religieuse explosive, la controverse au sujet de l’autorité mormone dans l'Utah s’étendit à l’ensemble du pays.

LE DÉBUT DE LA GUERRE DE L’UTAH

En 1857, James Buchanan, président nouvellement élu, commença à organiser l’éviction de Brigham Young. Alors que les journaux nationaux continuaient à rapporter les croyances non conformistes des mormons et de leur administration territoriale théocratique, le chef du gouvernement et son cabinet déclarèrent l’Utah comme étant « en rébellion » et planifièrent une grande expédition militaire pour chasser le gouverneur.

La nouvelle de l’offensive à venir mit ce dernier et ses partisans sur la défensive. Convaincu que sa communauté était persécutée, il décréta la loi martiale en août 1857 et la milice territoriale commença à se préparer à affronter les soldats fédéraux.