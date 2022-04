Canaries : ces momies dont vous n'avez jamais entendu parler

PRÉSERVER LES MORTS POUR L'ÉTERNITÉ

Tenerife a été la dernière île de l'archipel à tomber aux mains de la couronne castillane, à partir de 1494. Ce n'était pas la première confrontation entre les insulaires et les Européens, mais ce fut la dernière. Álvarez Sosa imagine le contraste saisissant lorsqu'à la fin du 15e siècle, à l'aube de la Renaissance, des soldats arrivèrent sur des navires et brandirent des épées, en montant à cheval. Ils se retrouvèrent face à un peuple qui sortait à peine du néolithique, des troglodytes qui portaient des peaux de bêtes et utilisaient des outils faits de bâtons et de pierres. « Pour autant, ils honoraient leurs morts, les préparant pour leur dernier voyage », souligne Álvarez Sosa.

La fascination pour la mort a conduit les colons à chroniquer en détail ces rituels funéraires. « C'est ce qui a principalement retenu l'attention des conquérants castillans », explique Álvarez Sosa. Ils étaient notamment intrigués par le processus d'embaumement - le mirlado- qui préparait les xaxos, comme on appelait les momies guanches, pour l'éternité.

Les murs de la grotte sont silencieux. Plongée dans l'obscurité, j'imagine l'effroi qu'a dû ressentir Luis Román lorsque, imprégné de l'esprit des Lumières et accompagné de locaux, il est entré dans la nécropole avec pour mission de récupérer quelques spécimens pour les étudier. Il a transporté les corps en Europe où, au 18e siècle, les momies représentaient une curiosité scientifique et une nouveauté pour les érudits et les collectionneurs. J'imagine le moment où Román a levé sa torche, révélant des centaines de corps figés dans le temps. Il a dû avoir un sentiment mêlé, entre sacrilège et exaltation. Curieusement, l'écrivain qui a résumé un rapport de leur visite a omis de mentionner le lieu. Si l'intention était de préserver la grotte du pillage, il a malheureusement échoué : en 1833, de multiples sources ont confirmé qu'il n'y restait plus de corps.

Je me lève et secoue la poussière blanche de mes mains et de mes genoux. Ma lampe frontale éclaire faiblement les parois. Bien que je sache qu'il n'y a pas la moindre possibilité, je rêve toujours d'apercevoir un xaxo (prononcer haho) dans un coin, comme l'a décrit en son temps Viera y Clavo.

La méthode de conservation de ces cadavres pour leur lutte contre le temps qui passe était étonnamment simple. « C'est le même procédé que celui utilisé pour la nourriture », explique Álvarez Sosa. « Les corps étaient traités avec des herbes sèches et du saindoux et étaient laissés à sécher au soleil ou près du feu ». Il fallait 15 jours pour préparer un xaxo, contre 70 pour une momie égyptienne (40 jours de déshydratation dans du natron naturel, puis 30 jours d'embaumement dans des huiles et des épices avant que le cadavre ne soit rempli de paille ou de tissus et enveloppée de lin). Autre différence essentielle : selon les chroniques, par bienséance, les femmes des îles Canaries participaient au processus, manipulant les cadavres féminins.

Plus tard, la famille du défunt manipulait le xaxo, le plaçant dans un sac en peau d'animal - généralement une peau de chèvre - séchée et soigneusement cousue. Le nombre de couches de peaux correspondait au rang social du défunt. Cette pratique ne se limitait pas à Tenerife. On a également trouvé des momies sur l'île voisine de la Grande Canarie, décorées de gravures ou peintes en de multiples teintes, enveloppées dans une natte de roseau, puis déposées dans des troncs d'arbres creux. Des cadavres y ont également été trouvés dans des grottes funéraires.

« Nous avons encore beaucoup de questions et peu d'échantillons à étudier », déclare l'archéologue María García, conservatrice à l'Institut de bioanthropologie de Santa Cruz de Tenerife. Dans les tiroirs de l'institut, elle a minutieusement répertorié l'histoire, les dates et l'origine des restes d'une trentaine de xaxos. Dans cette morgue immaculée, les corps d'hommes, de femmes et d'enfants dorment, à quelques pas de l'une des artères les plus animées de la ville, la rue Noria. Ces restes de xaxos ont été trouvés par des randonneurs et des bergers sur différents sites de Tenerife. La question reste donc posée : qu'est-il arrivé aux « mille momies » ? Et si ce nombre n'était que pure invention ?

« C'était un pillage systématique », explique sans ambages María García. « Au cours des 17e et 18e siècles, les momies avaient un véritable attrait pour les classes cultivées européennes. Nos xaxos ont fait le tour du monde pour être placés dans des musées et des collections privées, et certains ont même été moulus en poudres aphrodisiaques. »