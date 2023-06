Charlemagne, le roi des Francs devenu empereur

La chute de l’Empire romain en 476 laissa une immense brèche en Europe occidentale. Sans autorité centrale, les royaumes fracturés se livrèrent une guerre intense. Les citoyens durent lutter pour survivre tandis que les arts et l’éducation disparaissaient. L’Europe entra dans le Haut Moyen Âge, une période chaotique correspondant au début du Moyen Âge. Au milieu de cette époque troublée naquit en 742 un garçon nommé Carolus Magnus : Charles le Grand. Plus connu sous le nom de Charlemagne, cet héritier de la dynastie carolingienne devint l’un des plus grands dirigeants de l’Europe, contribuant à l’établissement d’une civilisation plus éclairée et plus élevée.