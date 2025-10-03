Qui était vraiment la Vierge Marie ? Ce qu'en dit l'archéologie

Depuis deux mille ans, cathédrales, hymnes et peintures célèbrent Marie, la mère de Jésus, comme la Vierge mère de Dieu. De la Pietà de Michel-Ange aux mosaïques dorées de Byzance, on la figure le plus souvent sereine, jeune et éternellement pure. Pourtant, derrière l’auréole et les icônes se cache une femme bien différente, une vie de chair et de sang occultée par des siècles de patine théologique. Selon le bibliste James Tabor, archéologue respecté et autrefois professeur spécialiste du judaïsme antique et du christianisme primitif à l’Université de Caroline du Nord à Charlotte, retrouver la Marie historique pourrait non seulement transformer l’état de connaissances sur Jésus mais également réécrire les origines mêmes du christianisme.

L’argument de James Tabor, exposé dans son dernier livre, qui s’intitule The Lost Mary, se déploie sous la forme de cinq thèses radicales : il estime que Marie fut l’une des fondatrices du christianisme, qu’elle était d’ascendance royale et descendait également du premier grand-prêtre, qu’on l’effaça délibérément de la mémoire chrétienne, qu’elle transmit l’essentiel de l’enseignement de Jésus et qu’il faut avant tout la considérer comme une femme juive aux prises avec la violence qui sévissait en Judée romaine au premier siècle de notre ère.

UNE FONDATRICE DU CHRISTIANISME

Selon le récit traditionnel, le christianisme commence avec Jésus et se propage grâce à la prédication de Pierre et de Paul. Marie y figure, mais en marge seulement : présence discrète dans la mangeoire, aux noces de Cana et au pied de la croix. James Tabor insiste, ces portraits minimisent son rôle véritable.

Marie, avance-t-il, n’était pas que la mère de Jésus mais la matriarche d’une dynastie. Elle était aussi la mère de Jacques, qui succéda à Jésus à la tête du mouvement à Jérusalem, et apparentée à Jean le Baptiste par sa cousine Élisabeth. Ces trois hommes, Jean, Jésus et Jacques, façonnèrent les premières décennies du mouvement de Jésus et Marie était la personne qui les reliait. C’était une « affaire de famille ». Lors de la crucifixion, dans l’Évangile de Jean, Jésus confie sa mère à un disciple anonyme désigné uniquement comme « le disciple que Jésus aimait ». James Tabor avance que ce disciple bien-aimé était en fait Jacques, le frère de Jésus, et que du début de son ministère à la fin, Marie et Jacques furent étroitement impliqués dans la direction du mouvement

Si tel est effectivement le cas, loin d’être une figure de second plan, Marie aurait été la pierre angulaire du mouvement, apportant stabilité, continuité et inspiration après la crucifixion de son fils. Une des raisons pour lesquelles les historiens ne reconnurent pas son rôle, écrit James Tabor, tient au fait qu’au 19e siècle, lorsque les universitaires commencèrent à chercher le Jésus historique, « les femmes étaient largement marginalisées dans le monde académique, au sein de l’Église et dans la société plus généralement ». La marginalisation des femmes au 19e siècle a selon lui conduit les universitaires à projeter leurs propres structures sociales sur la Galilée du premier siècle et ainsi à négliger le rôle de Marie.

Les femmes étaient également marginalisées dans la Galilée du premier siècle, mais l’Antiquité connut des femmes influentes. Bernadette Brooten, professeure émérite à l’Université Brandeis, dans le Massachusetts, a par exemple rassemblé des témoignages épigraphiques pour son ouvrage Women Leaders in the Ancient Synagogue, qui montrent l’influence et le pouvoir dont jouissaient les femmes dans le judaïsme antique. Cela ne veut pas dire que Marie était elle-même influente, et il existe très peu de sources anciennes allant en ce sens, mais en principe James Tabor a raison.

Vu sous cet angle, affirme-t-il, Marie n’était pas simplement présente aux débuts du christianisme, elle était une matriarche dont la sagesse et l’abnégation permirent l’émergence d’une nouvelle tradition religieuse.

UNE ASCENDANCE « DOUBLEMENT ROYALE » ?

L’autorité de Marie n’était pas seulement maternelle, mais également généalogique. James Tabor avance que Marie descendait à la fois d’une lignée sacerdotale et d’une lignée royale, ce qui faisait d’elle, et de ses enfants, des êtres « doublement royaux ».

La preuve cruciale de cela réside dans la généalogie de Luc, traditionnellement interprétée comme retraçant l’ascendance de Joseph. Étrangement, James Tabor voit dans cette liste, qui va de David à Jésus, une généalogie de Marie. Contrairement à celle de Matthieu, qui suit la lignée royale de Salomon, la généalogie de Luc inclut de nombreux noms associés à la classe sacerdotale d’Israël : Lévi, Éliézer et Jannaï. Marie, suggère-t-il, descendait à la fois de David, emblématique roi d’Israël, et d’Aaron, le premier grand-prêtre (selon le Lévitique, tous les prêtres du Temple devaient être issus de la descendance d’Aaron).

Mais cet argument pose une difficulté. Si le récit que fait Luc de la naissance de Jésus se focalise sur Marie, la généalogie elle-même ne la mentionne jamais et retrace plutôt la lignée de Jésus à travers Joseph. James Tabor propose un argument convaincant pour expliquer pourquoi l’on pourrait voir dans Luc 3:2 une allusion à Marie, bien que d’autres chercheurs ayant envisagé cette possibilité, comme Raymond Brown, auteur de The Birth of the Messiah, ne partagent pas cet avis.

Si James Tabor a raison, cet héritage aurait donné aux enfants de Marie le droit de revendiquer le pouvoir en tant qu’héritiers légitimes à la fois du trône et du Temple, bien que beaucoup d’autres auraient vraisemblablement pu émettre des revendications similaires s’ils avaient osé. Il n’existe aucune preuve de cela dans le Nouveau Testament, mais certains auteurs des premiers temps du christianisme, comme Hippolyte de Rome et Origène, écrivains de la fin du deuxième et du début du troisième siècle, dirent de Jésus qu’il était « d’ascendance mixte », mêlant la lignée royale de Juda à la lignée sacerdotale de Lévi. De même, Jacques, le deuxième fils de Marie, est présenté dans les écrits d’Hégésippe comme portant des vêtements sacerdotaux, chose qui n’aurait été permise que si l’on considérait qu’il faisait effectivement partie de la classe sacerdotale. Épiphane, auteur du quatrième siècle, suggère que Jacques aurait porté des vêtements sacerdotaux dans le temple de Jérusalem lui-même. Ces sources sont bien ultérieures et motivées théologiquement, mais elles démontrent un intérêt des premiers chrétiens pour la création d’une lignée sacerdotale pour Jésus. Celle-ci doit venir de Marie, avance James Tabor, « car Joseph n’avait aucune prétention à quelque statut sacerdotal que ce soit ».

EFFACÉE DE L’HISTOIRE CHRÉTIENNE

Si le rôle de Marie était si central, pourquoi le Nouveau Testament la relègue-t-il si souvent au second plan ? Si Marie avait bel et bien une ascendance royale à la fois religieuse et séculière, alors pourquoi n’en trouve-t-on que des signes très indirects dans les Évangiles ? James Tabor pointe du doigt ce qu’il considère comme un effacement délibéré.

Dans le plus ancien Évangile, celui de Marc, Jésus est de manière frappante appelé « le fils de Marie », une façon inhabituelle de nommer un homme juif. Joseph est complètement absent du récit, qui fait de Marie la figure centrale de la famille. Mais des visions concurrentes de l’héritage de Jésus ont relégué Marie à la marge. Dans les épîtres de Paul, elle disparaît presque entièrement. Paul ne la nomme jamais ; il dit seulement de Jésus qu’il est « né d’une femme ». Les autres Évangiles réintroduisent Joseph dans le récit et l’élèvent au rang de père légal, ce qui détourne encore davantage l’attention de Marie.