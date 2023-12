"Le garçon et le héron", fruit de siècles de folklore japonais

Dans le nouveau film du Studio Ghibli Le garçon et le héron, un mystérieux héron doté de parole guide le jeune protagoniste, Mahito, à travers une quête fantastique ayant pour objectif de sauver sa mère. Le studio oscarisé s’est inspiré, pour son scénario, du livre Et vous, comment vivrez-vous ? de Genzaburo Yoshino, publié en 1937, et de siècles de mythologie autour du héron. En réalité, les ailes du héron l’ont fait voyager à travers plus d’un millénaire de littérature, d’art et de folklore japonais.

On trouve généralement les hérons, sagi en japonais, au bord de marais, de rivières et de rizières, calmement perchés sur leurs longues pattes fines, et on reconnait leur cou courbé et leur long bec pointu. Si vous avez la chance d’en voir un prendre son envol, vous serez frappés par sa majestuosité surprenante. Contrairement à sa cousine la grue, symbole de paix, de chance et de longévité, l’apparition du héron porte une signification plus mystérieuse, en lien avec les esprits, les dieux, la mort et l’autre monde.