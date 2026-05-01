Des fragments de la pierre du Destin ont été conservés par des familles écossaises

La participation de Bill Craig à l'expédition est restée secrète pendant de nombreuses années, même après que les autres protagonistes se sont fait connaître. Bill venait tout juste de décrocher un nouveau poste à Londres et ne souhaitait pas mettre sa carrière en péril, c'est pourquoi il s'était abstenu de parler ouvertement de son rôle pendant une vingtaine d'années, indique Mary. À ses yeux, ce délai explique pourquoi l'implication de son père n'a jamais été appréciée à sa juste valeur.

« L'histoire parle toujours de quatre étudiants s'introduisant dans l'abbaye de Westminster ; en réalité, ils n'étaient que deux au départ », raconte Mary.

Ian Hamilton et son père.

Selon son témoignage, Ian et Bill auraient échafaudé un plan pour s'emparer de la pierre de l'abbaye de Westminster et ainsi lancer un appel à l'indépendance de l'Écosse à travers la désobéissance civile.

« Puis, à la dernière minute, Ian avait lancé "On y va ce week-end" », poursuit-elle, le matin de Noël. En tant que président du syndicat des étudiants, Bill devait participer à de nombreuses réunions. Craignant que leur annulation à la dernière minute ne fasse de lui le suspect idéal lorsque la pierre aurait disparu, Bill se retira du plan et Ian continua avec trois autres étudiants.

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Ils avaient anticipé qu'ils ne pourraient pas traverser la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse une fois l'opération accomplie. « Ils étaient plus malins que la moyenne des étudiants », assure Mary. Leur plan était au contraire de rouler vers le sud et d'enterrer la pierre dans le Kent pour ensuite la récupérer lorsque la voie serait libre. Mary pense que cette partie du plan était l'œuvre de son père. « C'était lui le plus prudent, le rationnel du groupe », déclare-t-elle.

Et ils avaient raison. Une fois la disparition constatée et l'alerte donnée, la frontière fut fermée pour la première fois en 400 ans.

Une semaine plus tard, Bill s'était joint aux quatre conspirateurs pour retrouver le site où était enterrée la pierre, sur lequel campaient désormais des voyageurs. Les étudiants avaient alors persuadé les campeurs de les laisser prendre la pierre. Là encore, Mary pense reconnaître la vivacité d'esprit de son père Bill qui aurait mené la charge « en leur parlant de liberté politique et de tout ce pour quoi nous nous sommes battus pendant la guerre », poursuit-elle.

La pierre ne rentrant pas dans le coffre de la voiture des étudiants, ils avaient dû l'installer sur le siège passager, occupé par Bill. « Bill était donc assis sur la pierre pendant la majeure partie de son retour vers l'Écosse, qui ne fut donc pas des plus confortable », plaisante Mary.

Cela fait donc de lui l'une des trois dernières personnes à s'être assis sur la pierre, s'amuse-t-elle : « Il y a eu la reine Élisabeth II et le prince Charles, puis juste avant, mon père. »

C'est la première fois que Mary discute des fragments laissés par son père, qui lui auraient été envoyés par Gray dans une boîte de ruban encreur identique à celle qui trônait dans le bureau de l'homme politique écossais. « L'initiative a probablement été l'une des plus grandes aventures de sa vie », dit-elle, en ajoutant qu'elle et sa famille aimeraient plus de reconnaissance pour le rôle central joué par son père dans la récupération de la pierre.

Foster la rejoint sur ce point. « Craig fut un maillon essentiel », affirme-t-elle. « Il n'a juste pas eu tout le crédit qu'il méritait à l'époque, ou depuis peut-être. »

L’ÉTRANGE HISTOIRE DU RÉVÉREND EWEN TRAILL

Mary Craig fut parmi les premières personnes à contacter Foster après que son enquête sur la pierre du Destin fut rendue publique par une interview. Foster était donc surprise d'être approchée par une autre famille dont le père, Ewen, possédait le fragment 14, l'un des fragments donnés par Gray à Bill Craig.