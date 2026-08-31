Qui a vraiment détruit la bibliothèque d'Alexandrie ?

Au début du 3e siècle avant notre ère, Ptolémée Ier, successeur d’Alexandre le Grand, entreprit de construire quelque chose que le monde n’avait encore jamais vu. Le général macédonien, probable bigame, voleur de dépouilles devenu pharaon autoproclamé, voulait faire d’Alexandrie la capitale intellectuelle du monde. Après avoir intercepté le corps d’Alexandre le Grand alors qu’il était en route vers la Macédoine, il le fit inhumer à Alexandrie afin de légitimer son règne. Il attira des érudits grâce à la promesse d’un mécénat royal, envoya des scribes copier des textes provenant de tout le monde connu et aurait même chargé des agents de fouiller les navires arrivant au port à la recherche de livres. Le résultat fut spectaculaire : la bibliothèque d’Alexandrie, tentative la plus ambitieuse de l’Antiquité pour rassembler tout le savoir humain en un seul lieu. Bien des années plus tard, elle partit en fumée.

Du moins, c'est ce que l'on pensait.

Pendant des siècles, la destruction de la bibliothèque d’Alexandrie a été attribuée successivement à Jules César, à une foule de chrétiens en colère ou à un conquérant musulman, et a servi de mise en garde contre la fragilité de la civilisation. En une seule nuit, un gigantesque incendie aurait effacé la sagesse du monde antique. Pourtant, tout ce qui concerne l’histoire de la bibliothèque, depuis sa fondation jusqu’à sa disparition, relève largement du mythe, comme l'affirme le célèbre papyrologue Roger Bagnall.

Mais si l’on cherche le responsable de la disparition de ce savoir accumulé, il est plus probable que ce soient les armées de vers à livres plutôt que des envahisseurs incendiaires qui aient eu raison de la bibliothèque.

La bibliothèque fut fondée sous la dynastie ptolémaïque, mais on ignore encore si le mérite en revient à Ptolémée Ier ou à son fils, Ptolémée II. Ptolémée Ier était l’un des généraux les plus redoutables d’Alexandre le Grand, mais cela ne signifie pas, selon Roger Bagnall, « qu’il faille le considérer comme un parfait inculte ». « Après tout, il a lui-même écrit un livre que d’autres considéraient comme l’un des meilleurs récits sur Alexandre. » Son fils, Ptolémée II, menait un vaste programme culturel mais traînait aussi une certaine réputation. « Il aimait le vin, les femmes et les chansons, et sa cour regorgeait de figures culturelles, dont beaucoup étaient des flagorneurs. » Quoi qu’il en soit, selon la source la plus ancienne qui nous soit parvenue, la Lettre d’Aristée, rédigée au 2e siècle av. J.-C., la création de la bibliothèque pourrait avoir été une idée de Démétrios de Phalère, ancien élève d’Aristote qui avait trouvé refuge à la cour de la dynastie lagide. L'édifice ne fut dans tous les cas achevé que sous le règne de Ptolémée II.

De la bibliothèque elle-même, nous savons très peu de choses. Elle était probablement installée au sein du Muséion, un vaste établissement religieux consacré aux Muses. Le géographe grec Strabon indique que le Muséion se trouvait à l’intérieur de l’enceinte du palais. Cela signifie qu’il était probablement situé sur la langue de terre qui faisait face à l’île de Pharos, de l’autre côté du Grand Port. Quant à sa taille, les estimations du nombre d’œuvres qu’elle abritait varient de 40 000 à 900 000, toutes conservées sous forme de rouleaux de papyrus. Si une pièce d’Euripide n’occupait pas nécessairement un rouleau entier, d’autres œuvres, comme l’Iliade d’Homère, en remplissaient plusieurs. Il est donc impossible de considérer qu’un rouleau correspondait systématiquement à une œuvre. Le succès de la bibliothèque donna naissance à une bibliothèque annexe, connue sous le nom de Sérapéion, qui, selon les sources, abritait quelque 40 000 volumes supplémentaires.

Lorsque j’ai demandé à Roger Bagnall quelle taille pouvait faire une bibliothèque contenant 700 000 rouleaux de papyrus, il m’a répondu que tout dépendait du mode de rangement adopté. Si les Alexandrins utilisaient les casiers de stockage de 30 cm sur 30 cm que l’on retrouvait ailleurs dans l’Antiquité, comparables à ceux d’une cave à vin, ils pouvaient stocker dix rouleaux par case et cent rouleaux par mètre carré. Les étagères pouvaient être superposées afin de gagner de la place, tandis que des étiquettes fixées à l’extrémité des rouleaux permettaient de les identifier. Au final, ajoute Roger Bagnall, la bibliothèque n’aurait eu besoin que de « deux pièces de taille respectable ». Avec d’autres méthodes de rangement, l’espace nécessaire aurait été considérablement plus important.

« La première chose qui vient à l’esprit lorsque l'on pense à la bibliothèque, c’est qu’elle était cette grande icône du savoir grec », explique Alexandra Schultz, spécialiste du monde antique à Dartmouth et autrice d’un ouvrage en cours d'écriture sur l’histoire des bibliothèques dans les mondes grec et romain. « Mais la seconde chose à laquelle les gens pensent, parfois même avant la première, c’est qu’elle a été détruite. »