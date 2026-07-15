Abandonné dans l'Arctique : le mystère Henry Hudson

Lors de sa troisième tentative, de nouveau piégé dans la glace et conscient de la rumeur qui enflait parmi ses hommes, Hudson leur proposa un choix. Ils pouvaient soit chercher un passage par le détroit de Davis sur la côte ouest du Groenland, soit suivre une piste suggérée par un ami, le capitaine John Smith, chef de la colonie de Jamestown, concernant l'existence d'un passage juste au nord de la Virginie. Désireux d'échapper au froid, l'équipage prit la route du sud-ouest vers l'Amérique du Nord, pour devenir les premiers Européens à naviguer sur le vaste cours d'eau qui porterait un jour le nom de fleuve Hudson.

Malgré cela, l'expédition fut à nouveau considérée comme un échec. L'embouchure du fleuve avait beau être large et profonde, la coque du monstre des mers se rapprochait dangereusement du fond à mesure qu'il approchait de l'actuelle ville d'Albany. Hudson avait encore échoué dans sa quête de l’insaisissable passage.

LE DÉSESPOIR D'UN CAPITAINE

Si nous savons comment se sont déroulés les trois premiers voyages d'Hudson, c'est parce que, pour chacun d'entre eux, le navigateur tenait un journal ou déléguait la tâche à l'un de ses officiers. Pour la quatrième expédition, le journal d'Hudson prend fin près d'un an avant la mutinerie ; et même pour cette petite partie du voyage, il manque des pages.

Hudson indique dans son journal que le Discovery quitta Londres le 17 avril 1610. Le 11 mai, il avait atteint l'Islande. Le 3 juin, il croisait ses premières glaces. Le 24 juin, il emprunta le détroit qui mène à la baie d'Hudson. Fin juillet, le navire entrait dans la baie, qualifiée par Hudson de mer la plus vaste qu'ils avaient aperçue depuis leur départ d'Angleterre. Le 3 août, il écrivait : « À midi, je situais le navire à 61 degrés, 20 minutes, avec une mer qui s'étend à l'Ouest ». Ce seront ses derniers mots dans le journal.

Le reste de nos connaissances provient principalement du récit de Pricket. Bien qu'affaibli au moment de la mutinerie, il ne fut pas abandonné dans la chaloupe avec les autres malades et éclopés. Il prétendit ne pas avoir pris part à la mutinerie : « Je les ai suppliés à genoux de faire preuve d'humanité, pour l'amour de Dieu, et de les traiter comme ils auraient aimé qu'on les traite. » Si son témoignage dit vrai, ce dont même son éditeur semble douter, Pricket fut probablement épargné car il était le serviteur de l'un des principaux mécènes de l'expédition.

D'après Pricket, les tensions couvaient déjà à bord du Discovery bien avant la mutinerie. Dans le détroit, la glace avait entravé si inlassablement la progression du navire que leur capitaine était « en proie au désespoir ». Hudson avait laissé à ses matelots le choix de continuer ou non, mais « après de longs échanges qui ne menèrent nulle part, les hommes furent rappelés à leur devoir pour se sortir de cette situation et libérer le navire. » La glace pressait si fort contre la coque qu'ils avaient dû écourter leur conversation. Pricket remarqua de manière inquiétante que certains « avaient eu des mots, qui referaient surface quelque temps plus tard. »

Lorsque le navire se libéra finalement de la glace, poursuit Pricket, Hudson se souciait plus de trouver le passage du Nord-Ouest que d'assurer le ravitaillement de leurs réserves de nourriture. Envoyé à terre pour scruter les environs, Pricket mena un groupe jusqu'au sommet d'une colline. Les hommes ne manquèrent pas de remarquer les chevreuils et les oiseaux migrateurs, ainsi que l'oseille et l'herbe au scorbut, le nom donné par les marins à la cochléaire, une plante riche en vitamine C qui permet de prévenir l'apparition de la maladie.

Ils aperçurent également des structures en pierre d'origine humaine dans lesquelles étaient entreposées des carcasses d'oiseaux. Le peuple qui habitait cette région, dont ils n'avaient pas encore croisé le chemin, utilisait clairement cette prairie verdoyante comme terrain de chasse. Pourtant, lorsque le détachement retourna auprès du capitaine en lui faisant part de leurs appétissantes découvertes, celui-ci refusa de rester une journée de plus, un refus qui allait laisser une pointe d'amertume dans le cœur des matelots.

Pricket attribuait la majeure partie des conflits à bord du Discovery à deux membres de l'équipage, ironiquement les deux hommes qui semblaient les plus proches d'Hudson, en dehors de son propre fils. Robert Juet était un lieutenant du capitaine pendant trois de ses voyages, y compris celui-ci, alors que Henry Greene était l'un des domestiques des Hudson à Londres. Le jeune Greene avait, « par sa débauche et ses paroles, perdu la confiance de tous ses amis », écrivait Pricket ; Hudson lui aurait proposé un poste sans solde à bord pour sa plume. Il n'existe à ce jour aucune trace des écrits de Greene.

Cependant, Greene avait un caractère explosif. En Islande, il s'était battu avec le chirurgien de l'expédition, ce qui avait « mis toute la compagnie en colère », car il fallut persuader le chirurgien de poursuivre le voyage. Peu de temps après, Juet déclara sous l'emprise de l'alcool que le capitaine avait recruté Greene pour s’en prendre à tous ceux qui oseraient lui nuire ; en d’autres termes, pour espionner l'équipage.

Lorsque les déclarations de Juet arrivèrent aux oreilles d'Hudson, il était si fou de rage qu'il menaça de le débarquer en Islande. Plus tard, Hudson démit Juet de ses fonctions, en suspendant sa paie. Il promut Robert Bylot au poste de lieutenant et William Wilson à celui de bosco, une décision qui allait envenimer la relation entre Hudson et Juet.

Greene resta l'allié d'Hudson jusqu'à la mort du canonnier John Williams au mois de novembre, alors que l'équipage se préparait à hiverner au creux de la baie James, à l'extrémité sud de la baie Hudson. Ce ne fut pas la mort de Williams à elle seule, pour laquelle Pricket ne fait état d'aucune cause particulière, qui causa la rupture, mais plutôt la distribution de ses effets personnels par la suite, notamment celle d'une épaisse cape en tissu gris.

Greene avait supplié Hudson de la lui céder et ce dernier avait accepté, mais c'était avant que Greene ne provoque sa colère en se rendant à terre avec le charpentier, qui avait désobéi à l'ordre du capitaine de construire un abri en prétextant la rudesse de l’hiver. Le capitaine avait alors repris la cape pour la donner à son lieutenant, Robert Bylot, en accablant Greene d'une pluie de médisances. Dès lors, Greene s'opposa à Hudson. « Animé par le diable, écrivit Pricket, Greene ne recula devant aucun effort pour nuire à la réputation du capitaine et fomenter son expulsion du navire ainsi que celle de tant d'autres honnêtes hommes. »

Sous la pression de la navigation entre les fragments de glace, les petites disputes devenaient de sérieuses querelles et le long hivernage marqué par la faim continua d'exacerber les tensions. Pricket ne rapporta quasiment rien de cet hivernage, hormis qu'il « fut si froid que la majorité de l'équipage n'en sortit pas indemne », à commencer par lui-même.