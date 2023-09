Sous-estimée, la sixième et dernière femme d’Henri VIII façonna l’Angleterre

Catherine Parr noua des liens aimants avec l’ensemble de ses beaux-enfants et travailla à remettre sur pied la famille brisée d’Henri ainsi que les droits naturels de ses filles. Elle conseilla à Henri de rétablir leur place dans l’ordre de succession derrière Édouard. Début 1544, Henri officialisa cette décision en consentant au Troisième Acte de succession, loi qui façonna l’Angleterre pour le restant du siècle, car ses enfants allaient chacun leur tour monter sur le trône.

UNE REINE ÉRUDITE

Dans le sillage de sa mère, Catherine Parr fut une érudite à part entière. En 1545, cette pionnière devint la première femme d’Angleterre à publier une œuvre en langue anglaise sous son propre nom : Prayers or Meditations, un texte religieux.

Elle transmit son amour de la connaissance à ses beaux-enfants en prenant part à leur éducation. Le lien qu’elle entretenait avec Élisabeth, précoce et déterminée, fut particulièrement fort, et Catherine encouragea l’esprit vif de la jeune princesse. Elle fit en sorte de s’attacher les services de William Grindal, qui devint le tuteur d’Élisabeth et dont l’expertise de la langue grecque permit vraisemblablement de développer le don d’Élisabeth pour les langues. Élisabeth traduisit même des œuvres publiées et les offrit à sa belle-mère. Quand elle lui offrit sa traduction du Miroir de l’âme pécheresse de Marguerite d’Angoulême, elle l’invita à « effacer, polir et raccommoder » les erreurs dans sa traduction de ce poème religieux.

Cependant, la dévotion protestante de Catherine lui valut des critiques à la cour. La Réforme anglaise battait encore son plein, et de nombreux nobles rejetaient ce qu’ils voyaient comme un protestantisme zélé. On se plaignait de ce que Catherine revendiquait trop d’influence sur le roi. Certains allèrent même jusqu’à la qualifier d’hérétique.

Mais les velléités de mutinerie s’étouffèrent d’elles-mêmes lorsque Henri VIII mourut le 28 janvier 1547. Catherine était veuve pour la troisième fois.

FAÇONNER L’AVENIR DE L’ANGLETERRE

La mort d’Henri mit un terme à la qualité de reine de Catherine, mais ne mit pas fin à sa relation avec ses beaux-enfants, et en particulier avec Élisabeth. Tandis que Marie gérait ses propres domaines et qu’Édouard était sous la tutelle d’un conseil de régence, la jeune princesse, désormais deuxième dans l’ordre de succession au trône, alla vivre avec Catherine à Old Manor, à Chelsea.

Élisabeth n’y était pas la seule nouvelle-venue. Des années de mariage avec Henri n’avaient pas apaisé les sentiments de Catherine pour Thomas Seymour, son ancien amour. C’est ainsi que quatre mois seulement après être redevenue veuve, elle épousa ce dernier ; un acte qui heurta la cour.

Mais Thomas Seymour ne tarda pas à détourner son attention vers Élisabeth, qui n’avait que 14 ans. À en croire de nombreux témoignages, il se comporta de manière inappropriée avec la jeune princesse. Pour les séparer, et vraisemblablement pour protéger la jeune fille, Catherine envoya Élisabeth vivre avec des amis.

Ni l’une ni l’autre ne savaient que cette séparation serait définitive. Le 30 août 1548, Catherine donna naissance à une fille prénommée en l’honneur de la princesse Marie ; elle ne s’en remit pas. Quand Catherine mourut le 5 septembre 1548, elle n’avait que 36 ans.