Les Hommes prennent des bonnes résolutions depuis des milliers d'années

Chaque 1er janvier, des millions de personnes se fixent pour objectif de faire plus d'exercice, de dépenser moins ou d'être plus bienveillant - un rituel qui semble profondément moderne mais dont les racines sont étonnamment anciennes. La tradition des résolutions du Nouvel An remonte à près de 4 000 ans, au sein de civilisations qui faisaient de la nouvelle année une période de renouveau et de réflexion. « Le désir de prendre un nouveau départ est une impulsion humaine », estime Candida Moss, professeure à l'université de Birmingham et spécialiste de l'histoire ancienne et du christianisme primitif.

Des vœux prononcés par les rois babyloniens aux promesses que l'on se fait à soi-même d'aujourd'hui, la pratique a évolué, mais son essence reste étonnamment familière : accueillir une nouvelle année avec l'espoir de devenir meilleur.

DES ORIGINES ANCIENNES

Les Babyloniens furent parmi les premières civilisations à célébrer le début d'une nouvelle année, en marquant l'occasion par des festivals et des rituels. « Il existe de nombreux documents écrits sur les fêtes du Nouvel An dans l'ancienne Babylone, en Syrie et dans d'autres régions de la Mésopotamie », explique Eckart Frahm, professeur de langues et civilisations du Proche-Orient à l'université de Yale.

Ces festivals, souvent liés à l'équinoxe de printemps, étaient centrés sur l'expression de la gratitude envers les dieux en vue d'une récolte abondante, souligne Eckart Frahm, et non sur la prise de résolutions. Le respect de ces vœux n'était pas anodin : en les accomplissant, on s'assurait les faveurs divines pour l'année à venir. En les rompant, on s'exposait à la colère des dieux.

Toutefois, à la fin du premier millénaire avant notre ère, un roi babylonien fit publiquement le vœu de devenir un meilleur souverain. Cet acte, parfois appelé « confession négative », n'était pas seulement une réflexion personnelle, mais une déclaration publique de responsabilité. Les spécialistes se demandent si cet événement s'est réellement produit ou si l'histoire a été influencée par des dissensions au sein de la classe sacerdotale. Quoi qu'il en soit, cette tradition jeta les bases de ce que nous appelons aujourd'hui les résolutions du Nouvel An.

Si les Babyloniens en eurent l'idée, les Romains consacrèrent le 1er janvier comme le début de la nouvelle année. Comme les Babyloniens, ils célébraient l'événement par des fêtes et des rituels, mais les Romains y intégraient également des éléments pratiques de renouveau, notamment le principe de « nettoyage de printemps » et des vœux de renouveau. « Ces traditions visaient à commencer l'année du bon pied : nettoyer les maisons, remplir le garde-manger, rembourser ses dettes et rendre les objets empruntés », explique Candida Moss.

LES NOUVELLES FACONS DE PRENDRE DE BONNES RÉSOLUTIONS