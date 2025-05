La plus grosse inondation de l’Histoire a donné naissance à la Méditerranée

Finalement, les eaux se sont heurtées à la Sicile et, alors que le courant poussait vers l’Est, ont commencé à grignoter la terre, laissant derrière elles des centaines de crêtes, comme si une main avait griffé le sol. Un peu plus loin à l’Est, l’eau a rencontré un autre obstacle, aujourd’hui connu sous le nom d’escarpement de Malte. Cette barrière divisait la Méditerranée en deux parties : l’Ouest et l’Est. La Méditerranée occidentale était devenue pareille à une cuvette. Pour que l’eau puisse continuer son chemin vers l’Est, l’Ouest devait d’abord se remplir.

Une fois cela fait, les eaux ont débordé par-dessus ce mur de roche et ont dévalé une pente d’un kilomètre et demi de haut : la plus grande cascade de notre histoire, trente fois les chutes du Niagara. La chute brutale de l’eau a provoqué d’autres tremblements de terre et a tassé des tonnes de sédiments sur le plancher marin en continuant sa route.

Alors que les eaux s’élevaient à l’Est pour arriver au niveau de l’Ouest, la terre a cessé de trembler, les vents se sont apaisés et l’eau s’est éclaircie en même temps qu’elle s’équilibrait et que les sédiments retombaient. Quelque part entre deux et seize ans après le début de l’écoulement des eaux à Gibraltar, la Méditerranée avait atteint le niveau de l’Atlantique. Le tout, en à peine un battement de cil à l’échelle géologique.

LA VIE EST REVENUE… AU BOUT D'UN MOMENT

De la surface, tout signe d’agitation avait disparu. L’Atlantique se déversait tranquillement dans la Méditerranée nouvellement reformée, à présent dénuée de murs de roches et de cascades. Cette mer et ses eaux relativement calmes, n’ont pas beaucoup changé au cours des millions d’années qu’il faudrait à la Grèce et à Rome pour s’installer sur ses côtes. Quand le poète grec Homère chanta ses monstres, Charybde et Scylla, qui hantaient le large de la Sicile, il était loin de se douter que ce qu’il imaginait comme un tourbillon qui emportait les navires malheureux par le fond, faisait pâle figure comparé à l’histoire de cette mer.

Il fallut un temps étonnamment long pour que les animaux marins, monstrueux ou non, se décident à refaire de la Méditerranée leur demeure.

« En termes géologiques, nous aurions dû observer une faune marine immédiatement, mais ce n’est pas ce qu’il s’est passé », explique Konstantina Agiadi, géologue de l’université de Vienne qui a co-écrit un article sur les effets de la crise de salinité messinienne sur la biodiversité marine. L’eau n’était pas très accueillante immédiatement après la transgression zancéenne. Elle ne comportait aucun nutriment et était bien trop salée pour la plupart des créatures. Celles qui habitaient la Méditerranée avant le déluge ont eu la vie dure pendant quelques millénaires avant que l’eau ne devienne suffisamment hospitalière pour de potentiels nouveaux arrivants, et aujourd’hui encore, la Méditerranée est considérée comme étant beaucoup plus salée que l’Atlantique. « Il a fallu beaucoup de temps pour que la situation s’apaise assez pour que les organismes de l’Atlantique puissent établir des populations en bonne santé et ainsi prospérer », explique Konstantina Agiadi. La mer est aujourd’hui un berceau de la vie, habitée par toute une variété de créatures marines.

Même si la transgression zancéenne a eu lieu il y a des millions d’années, Aaron Micallef explique qu’elle contient des indices importants pour prédire l’avenir de notre planète. Le changement climatique rend les inondations causées par la fonte des glacier plus courantes, et comprendre les dynamiques de ce déluge, bien qu’incomparable avec ce que nous avons pu voir des glaciers jusqu’alors, peut nous aider à modéliser les futures inondations, cartographiant à la fois le courant de l’eau et son effet sur le paysage qui l’entoure.

Et Konstantina Agiadi indique qu’elle nous apprend une autre leçon. Le monde a changé lors de la crise de la salinité messinienne et encore lors de la transgression zancéenne, il n’y avait pas de retour en arrière possible. Les créatures qui habitent aujourd’hui la Méditerranée, aussi spectaculaires soient-elles, ne sont rien par rapport à celles qui y vivaient avant son évaporation. Et cela vaut également pour le changement climatique.