Les chevaliers au féminin : les chevaleresses, autrefois célébrées, aujourd’hui oubliées

Dans l’ensemble, les femmes devenaient chevaleresses parce qu’entre les guerres et les épidémies - la peste noire a décimé près d’un tiers de la population européenne, on manquait cruellement de bras. « C’était très exceptionnel qu’une famille compte un grand-père, un père et un fils en vie en même temps. L’existence était courte au Moyen-Âge » rapporte Sophie Brouquet. Alors on compte aussi sur les femmes. « Évidemment, les ecclésiastiques et les hommes en général voyaient cet engagement féminin d’un mauvais œil. Mais ils étaient bien obligés de l’accepter. Il fallait combattre avec les guerriers que l’on avait sous la main » souligne-t-elle. Des reines, des duchesses et des comtesses enfilèrent le heaume et la cotte de maille pour défendre leur fief en l’absence des hommes.