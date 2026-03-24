Non, ceci n'est pas une pizza : petite histoire de la flammekueche

« C'est un plat de paysans » affirme Daniel Vierling. À S’Fassner Stuebel, son restaurant situé à environ 1,5 kilomètre de Strasbourg, il étale finement une pâte. « La flammekueche a été inventée par les agriculteurs locaux de cette région, le Kochersberg, pour tester la température de leurs fours. » Vêtu d'un polo noir taché de farine, Daniel Vierling étale la pâte en expliquant que les boulangers la garnissaient autrefois de restes de crème et/ou de fromage blanc puis d'oignons et de lardons avant de la jeter, tout comme il le fait, dans les flammes crépitantes d'un four à bois. En tant que président de la Confrérie du véritable flammekueche, une organisation qui se consacre à la préservation de l'authenticité de ce plat traditionnel, Daniel Vierling le prépare à l'ancienne. C'est-à-dire en utilisant des ingrédients locaux de grande qualité et cuits au feu de bois. Il n'existe que quarante restaurants traditionnels comme celui-ci dans le monde, pour la grande majorité en Alsace, une région qui a, au fil des siècles, basculé entre l'Allemagne et la France.

Pendant une minute, je regarde les flammes s'intensifier avec le gras des lardons, léchant les bords de la pâte, là où elle bouillonne et noircit. Je me suis rendu dans la grange transformée en restaurant de Daniel Vierling dans la commune de Fessenheim-le-Bas afin d'en apprendre plus sur le plat typique de la région, la flammekueche, aussi connue sous le nom de flammkuchen ou de tarte flambée, avant de me lancer dans une odysée à la recherche de la meilleure version de ce plat dans la région. Ce plat est un incontournable de ce petit coin du nord-est de la France et des régions du sud-ouest allemand, de la Sarre, de Bade-Wurtemberg et du Palatinat rhénan.

Servie par les aubergistes locaux de la région à partir du 19e siècle, la flammekueche n'a gagné en popularité qu'à partir des années 1960 lorsque les pizzerias se sont répandues. Mais ne la confondez surtout pas avec une « pizza » ! Sa pâte est fine comme une feuille de papier et généralement sans levure, et sa garniture est composée d'ingrédients traditionnels. Nulle part ailleurs qu'en Alsace, la flammekueche ne suscite une telle passion. Et Daniel Vierling en est peut-être le plus fervent défenseur.

Il débouche une bouteille de pinot blanc et commence ma formation accélérée. « La pâte doit être étalée sur un millimètre d'épaisseur » explique-t-il. « La crème ne doit pas la détremper. Les lardons doivent être répartis de manière à ce qu'on en ait quelques-uns à chaque bouchée. » Il indique qu'un bon restaurant de flammekueche n'est « pas raffiné, c'est généralement une taverne familiale ». Pour savoir repérer un endroit authentique, il me conseille de chercher l'odeur de la fumée de bois et, « si l'on y voit des personnes de tous âges à l'intérieur, il y a de fortes chances que ce soit délicieux ». Mais surtout, « il faut éviter les restaurants qui cuisinent à l'électricité car la pâte aura la texture d'une méduse. »