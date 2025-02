Rosa Parks : un acte de résistance qui a changé le cours de l’histoire

Couturière d’âge mûr, Rosa Parks est devenue une héroïne improbable du mouvement américain des droits civiques et une figure de la lutte pour l’égalité raciale lorsqu’elle refusa de laisser sa place dans un bus où la ségrégation était appliquée à Montgomery, dans l’Alabama (États-Unis). Modeste et discrète, Rosa cachait bien sa véritable identité : celle d’une farouche militante des droits civiques, disciplinée et engagée.

Force sur laquelle il fallait compter, Rosa Parks a contribué au mouvement des droits civiques bien avant (et bien après) sa protestation dans le bus. Ce simple acte de désobéissance civile témoigne de son engagement de toute une vie pour l’égalité raciale, qui a aidé à faire avancer la lutte pour les droits civiques aux États-Unis.

LA JEUNESSE DE ROSA PARKS

Née sous le nom de Rosa Louise McCauley à Tuskegee, en Alabama, le 4 février 1913 d’un père charpentier et d’une mère professeure, Rosa fut principalement élevée par ses grands-parents maternels dans leur ferme. Tous les jours, elle se rendait à l’église et travaillait à la ferme. Plus tard, elle étudiera à l’école industrielle pour filles de Montgomery. Mais la vie de Rosa était impactée par le racisme découlant des lois Jim Crow en vigueur dans le sud du pays, des politiques ségrégationnistes qui empêchaient les citoyens noirs de participer pleinement à la société et les séparaient des autres citoyens.

Comme Rosa le raconta ultérieurement dans son autobiographie, ses premiers souvenirs de cette période sont la terreur infligée par la branche locale du Klu Klux Klan et une veillée en compagnie de son grand-père, qui avait passé toute la nuit à défendre sa ferme contre des envahisseurs. Rosa continua à être la cible de discriminations raciales par la suite, se rappelant notamment avoir été harcelée par des enfants blancs du coin.

Les difficultés financières et la maladie affectèrent sa famille pendant la Grande Dépression, et obligèrent Rosa à quitter l’école à l’âge seize ans. Elle devint employée de maison et couturière, épousa Raymond Parks en 1936 et finit par obtenir son diplôme d’études secondaires, ce qui était rare à l’époque pour une jeune femme noire.

SA CONTRIBUTION AU MOUVEMENT DES DROITS CIVIQUES

Lorsqu'elle refusa de laisser sa place dans un bus où s’appliquait la ségrégation en 1955, Rosa était déjà une figure bien connue de la lutte pour l'égalité raciale.