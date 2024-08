Pendant la Renaissance, le masque était à la fois un accessoire de mode et un objet de scandale

De l’Asie à l’Afrique, innombrables sont les traditions culturelles qui donnèrent lieu à l’utilisation de masques, et ce à des fins variées, qu’elles soient sacrées, médicales ou plus banales. À certaines époques, le port du masque devint même une mode, comme ce fut le cas dans l’Europe du 16e siècle lorsque des femmes aisées se couvrirent le visage pour protéger leur teint des regards et du soleil ardent.

À cette période de l’Histoire, la pâleur était symbole de statut ; une peau hâlée n’évoquait pas santé et vitalité comme c’est le cas de nos jours, mais plutôt nécessité et dur labeur en extérieur. Afin d’avoir le teint le plus pâle possible, sans taches de rousseur ni coups de soleil, les femmes de l’aristocratie se mirent à se couvrir le visage pour se protéger du soleil, du vent et de la poussière. L’aspect lisse et pâle de leur peau était souvent exagéré à l’aide d’une épaisse couche de maquillage blanc.

Dans les hautes sociétés de Londres, de Paris et de Venise, des femmes élégantes commencèrent à porter des masques. Les premiers étaient de simples formes découpées dans du velours noir qui couvraient la moitié supérieure du visage (en France, on appela ce type de masque un loup, car il effrayait les enfants). Les visards, un autre type de masque, couvraient quant à eux l’intégralité du visage. Plutôt qu’attachés derrière la tête, certains visards étaient parfois maintenus en place à l’aide d’une perle, attachée à l’intérieur, que la porteuse retenait à l’aide des dents. D’autres visards pouvaient être portés comme des éventails et tenus devant le visage de sorte à ne pas dévoiler celui-ci.

Parce que le visard camouflait entièrement le visage, certains moralistes en contestèrent l’usage. En 1583, le pamphlétaire puritain Philip Stubbs écrivit ceci dans The Anatomie of Abuses : « Si un homme qui ne connaissait pas leur apparence auparavant rencontrait l’une d’entre elles, il croirait rencontrer un monstre ou un diable, car de visage il ne verrait point. » Les porteuses de visards, « profanent le nom de Dieu », conclut-il, « et se vautrent dans tous types de voluptés et de plaisirs ».

LA PIÈCE FAIT LE MASQUE

Une partie de ce plaisir provenait du théâtre, qui devint à la mode dans les capitales européennes lors des 17e et 18e siècles. Dans son journal, Samuel Pepys raconte une sortie au Theatre Royal au mois de juin 1663 :