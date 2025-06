Seconde Guerre mondiale : ces femmes pilotes ont contribué à défaire Hitler

Il n’est guère étonnant qu’elles fussent objet d'une réelle fascination. Nobles, glamour et audacieuses, elles constituaient un échantillon de la féminité américaine, des pilotes d’avions épandeurs aux débutantes, en passant par les étudiantes jusqu’aux artistes de cirque volant. La célèbre aviatrice Jacqueline Cochran était la plus connue d’entre elles, ayant grandi dans la pauvreté avant de devenir magnat millionnaire du secteur des cosmétiques, de remporter des courses aériennes à travers le pays et de pulvériser des records de vitesse. C’est elle qui lança l’aventure en invitant les autres à la rejoindre pour traverser l’océan Atlantique.

La Grande-Bretagne, sous le feu des attaques aériennes incessantes de l’Allemagne, était suffisamment désespérée pour accepter un mélange de pilotes, y compris venant de l’étranger et, disons-le, même des femmes. Celles qui furent retenues accomplirent l’une des missions les plus dangereuses de la guerre au sein d’une unité appelée Air Transport Auxiliary (ATA). Un pilote sur sept connut la mort au cours de celle-ci, qui consistait à livrer jusqu’à 147 modèles différents d’avions de chasse et de bombardiers relativement peu testés depuis les usines jusqu’aux aérodromes de la Royal Air Force (RAF) situés en première ligne, puis à faire demi-tour et à ramener les épaves criblées de balles pour réparation. Avant d’être hauts dans le ciel, ils ne savaient que peu de choses quant à ce qui pouvait survenir. Beaucoup de pilotes s’écrasèrent ou bien effectuèrent des sauvetages spectaculaires.