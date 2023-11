Les routines matinales les plus célèbres de l'Histoire

Lever aux aurores ou grasse matinée ? Plutôt espresso ou tasse de thé ? Que vous soyez ou non du matin, nos petites habitudes matinales peuvent donner le ton au reste de la journée.

De nos jours, les coachs de vie et autres influenceurs n'en finissent plus d'inventer de nouvelles façons d'optimiser chaque heure de la journée, mais la pratique n'a rien de nouveau. De Marc Aurèle à Ludwig van Beethoven, cela fait plusieurs siècles déjà que nous cherchons à favoriser la productivité et la concentration à travers notre routine matinale.

Quels précieux conseils pourraient donc donner ces figures historiques aux adeptes des rituels matinaux ?

SAUTER DU LIT COMME MARC AURÈLE

Avant l'avènement des gourous du développement personnel, il y avait Marc Aurèle. Né un 26 avril de l'an 121, il devint empereur de Rome quarante ans plus tard et régna jusqu'à sa mort en 180. Même s'il était à la tête de l'un des empires les plus influents de l'histoire, ses intérêts s'étendaient bien au-delà des murs en marbre de la Curie Julia : c'était également un philosophe stoïcien qui menait une vie vertueuse prônant la sagesse, la justice, la modération et le courage.

Marc Aurèle s'est épanché sur ces idées dans un journal publié sous le titre Pensées pour moi-même, dans lequel il expose également quelques pistes d'amélioration personnelle.

L'une d'entre elles concernait ses habitudes matinales. Comme nous l'explique Frank McLynn dans sa biographie de l'empereur, « Marc Aurèle était un insomniaque qui détestait se lever le matin, un vilain défaut dans la culture romaine, où être matinal était considéré comme une vertu. »

C'est pourquoi Marc Aurèle mettait un point d'honneur à s'extirper chaque jour de son lit au prix d'un effort colossal. « Le matin, quand tu as de la peine à te lever, voici la réflexion que tu dois avoir présente à l’esprit : "Je me lève pour faire mon œuvre d’homme" » écrivait-il. Il utilisait ce mantra comme source de motivation pour démarrer sa journée, au lieu de « rester ainsi chaudement sous des couvertures », l'équivalent romain de notre cher bouton Snooze. Tel était le premier pas d'une vie faite de journées vertueuses.

PLANIFIER SA JOURNÉE COMME BENJAMIN FRANKLIN

Benjamin Franklin n'était pas un empereur romain, c'était un imprimeur, un inventeur et un homme entré dans l'histoire comme l'un des Pères fondateurs des États-Unis. Pourtant, tout comme Marc Aurèle, une question l'obsédait : que signifie vivre une vie vertueuse ? Les vertus qui lui tenaient à cœur étaient au nombre de treize : tempérance, silence, ordre, résolution, frugalité, industrie, sincérité, justice, modération, propreté, tranquillité, chasteté et humilité.

À ses yeux, les actes importaient plus que la parole, c'est pourquoi il ne souhaitait pas uniquement défendre ces vertus, mais également les mettre en pratique à travers ses habitudes quotidiennes. Pour cela, Benjamin Franklin planifiait chacune de ses journées, heure par heure.

Tous les jours, il se levait à 5 h et consacrait les trois heures suivantes à sa toilette, au petit-déjeuner, à la planification de la journée et à la réflexion autour d'une question essentielle : « Que vais-je faire de bien aujourd'hui ? » Cette séance de méditation matinale l'aidait probablement à aborder ses activités avec détermination, sens et concentration.

Moins cérébrale mais tout aussi revigorante, une autre de ses habitudes consistait à s'asseoir dans son plus simple appareil pendant au moins une demi-heure. Dans une lettre de 1768 adressée au médecin français Jacques Barbeu-Dubourg, Benjamin Franklin présentait ces bains d'air froid comme un « tonique », une pratique qu'il préférait au « saisissement » provoqué par l'eau froide.

S'INSPIRER DE LA NATURE COMME GEORGIA O'KEEFE

À l'instar de Marc Aurèle et de Benjamin Franklin, l'artiste Georgia O’Keeffe était une lève-tôt. « J'aime me lever à l'aube, » confiait-elle dans les colonnes du magazine Life en 1968.

Même si Georgia O'Keeffe préférait « s'asseoir sur son lit pour regarder le Soleil se lever », elle n'y restait pas bien longtemps. La peintre américaine démarrait parfois sa journée par une balade matinale aux alentours du Ghost Ranch, sa propriété en bordure d'Abiqui, au Nouveau-Mexique. De temps à autre, elle croisait le chemin d'un serpent à sonnette, qu'elle tuait pour recueillir ladite sonnette, également appelée cascabelle.

Elle ne limitait pas ses promenades au matin et appréciait également les excursions plus tardives.

Quel que soit le moment de la journée, marcher en pleine nature semble avoir joué un rôle important dans son processus artistique. La terre sous ses pieds et le ciel parsemé de nuages lui ont inspiré de nombreux tableaux des paysages arides et chatoyants du Sud-Ouest des États-Unis.

« Toutes les couleurs telluriques de la palette du peintre se retrouvent dans ces kilomètres de terres arides, » écrivait-elle dans le catalogue d'une exposition de 1939. L'artiste allait même jusqu'à recueillir des pierres ou des os qu'elle trouvait intéressants en chemin, certains desquels ont probablement inspiré ses tableaux.

DÉMARRER LA JOURNÉE PAR UN BREUVAGE, COMME BEETHOVEN

Depuis longtemps consommé au Moyen-Orient, ce n'est qu'aux 17e et 18e siècles que le café est devenu populaire en Europe. Il s'est rapidement imposé comme un incontournable du petit-déjeuner, et ce malgré un tarif exorbitant. Au 19e siècle à Vienne, une tasse de café coûtait aussi cher qu'une pièce de bœuf.

Le compositeur allemand Ludwig van Beethoven chérissait tant son café noir matinal qu'il le faisait exactement de la même façon tous les jours, allant même jusqu'à compter le nombre de grains à moudre : soixante, ni plus ni moins. Pour la musicologue Laura Tunbridge, autrice de la biographie Beethoven: A Life in Nine Pieces, « si Beethoven comptait ses grains de café, c'était autant par souci de la tasse parfaite que pour des raisons économiques. »

Bien entendu, le café n'est pas le seul breuvage sur lequel les artistes pouvaient compter pour égayer leur journée. Pour l'écrivaine Maya Angelou, le matin était le moment idéal pour savourer sa liqueur de choix : le xérès. « Je peux en boire dès 6h15, mais mon premier verre de xérès arrive généralement vers 11h, » racontait-elle au journaliste George Plimpton en 1990.

Lorsque sa journée ne commençait pas sur une note œnologique, la poétesse se levait tout de même de bon matin. Elle préférait écrire dans les chambres d'hôtel, allongée sur le lit, même dans les villes où elle possédait sa propre demeure. En lève-tôt convaincue, Maya Angelou quittait son foyer chaque matin et se rendait dans sa chambre d'hôtel, comme d'autres se rendent au bureau, pour commencer sa journée d'écriture à 6h30.