Pourquoi les violons Stradivarius ont-ils une si bonne réputation ?

Au moyen d'une analyse statistique, les chercheurs ont comparé les cernes de différents violons pour déterminer si certains d'entre eux étaient faits du même bois. Pour estimer l'altitude à laquelle les arbres avaient poussé, ils ont comparé les motifs formés par leurs anneaux de croissance à des références issues de l'International Tree-Ring Data Bank, un vaste répertoire qui rassemble les données de plus de 6 000 sites à travers le monde. Ils ont ensuite utilisé un algorithme pour regrouper les motifs des violons selon leurs similitudes.

Afin de remonter aux origines du bois, les auteurs de l'étude ont comparé ces groupes à près de 200 chronologies maîtresses d'arbres européens.

Puisque les données relatives aux arbres contemporains de Stradivari restent peu nombreuses, les chercheurs ont dû se tourner vers les chronologies établies à partir du bois provenant de monuments historiques ou de fouilles archéologiques. Cette particularité ajoute un certain degré d'incertitude, comme le précisent les auteurs, car le bois utilisé dans ces bâtiments historiques a pu être importé d'autres régions.

« Par exemple, pour une ferme du 17e siècle, on peut raisonnablement supposer que le bois de construction provenait des environs, surtout s'il s'agit d'une région forestière, mais on ne peut pas en être certain », indique Valérie Trouet. « Malgré ces limites, les auteurs ont tout de même réussi à identifier cette provenance très précise. »

Outre les origines de la table d'harmonie des violons, leurs résultats ont également permis de retracer l'évolution du savoir-faire de Stradivari au fil du temps.

L'un des groupes de similarité rassemblait environ un tiers des violons analysés. Les violons de ce groupe auraient pour la plupart été fabriqués entre 1680 et 1706, durant la période considérée comme les débuts de Stradivari. Le bois de ces violons provenait de diverses sources à travers les Alpes.

« Au début, il expérimentait », indique Mauro Bernabei, chercheur au sein du Conseil national de la recherche en Italie et auteur principal de l'étude.

Ce n'est que plus tard, durant la période considérée comme son âge d'or, que Stradivari aurait commencé à s'approvisionner en bois dans les Dolomites italiennes.

Les chercheurs ont identifié une seconde transition après les années 1720, qui coïncide avec une baisse de la production dans l'atelier de Stradivari. Là, les données suggèrent que d'autres essences auraient pu être utilisées, notamment du sapin blanc (Abies alba), dont la provenance reste incertaine.

LES AVEUX DU CLIMAT

Les Stradivarius se distinguent par leurs anneaux nombreux et étroits, ce qui suggère une croissance des arbres sous les températures froides des hautes altitudes. Curieusement, l'étude indique que les épicéas utilisés par Stradivari évoluaient à des altitudes auxquelles plus aucun de leurs congénères ne pousse aujourd'hui.