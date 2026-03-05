Jean le Baptiste a longtemps été plus connu que Jésus

Le carême, qui a débuté cette année le 18 février dernier, est pour de nombreux chrétiens une période de jeûne et de renouveau spirituel. D’une durée de 40 jours, il fait référence à la période pendant laquelle Jésus de Nazareth s’est retiré dans le désert après son baptême. Ce moment décisif de son histoire a été rendu possible par l’influence d’un autre prédicateur dont la présence a électrifié la Judée du 1er siècle : Jean le Baptiste.

C’est le discours percutant de Jean, et sa popularité grandissante, qui ont mené les croyants, dont Jésus, dans le Jourdain. Jean est ainsi l’une des personnes mentionnées dans le Nouveau Testament sur laquelle nous avons le plus d’informations. Outre les récits évangéliques, il apparaît dans les écrits de l’historien juif Flavius Josèphe, qui décrit son message messianique et raconte son exécution sur les ordres d’Hérode Antipas. Jean est souvent présenté comme un excentrique haut en couleur vivant dans le désert, relégué au second plan dans les Évangiles. Mais, dans l’Antiquité, le prophète comptait de nombreux fidèles et sa notoriété a perduré bien après sa mort.

UN PROPHÈTE DANS LE DÉSERT

Jean le Baptiste est surtout connu pour son mode de vie austère. Dans les Évangiles, il est décrit comme portant un vêtement de poils de chameau et se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles. Son habit à l’aspect rêche évoque deux anciens prophètes d’Israël, et plus particulièrement Élie, surnommé l’« homme poilu » dans le Deuxième Livre des Rois (les lecteurs comprendront par la suite que cela voulait dire qu’il portait un vêtement de poils). Les habits de Jean renvoient visuellement au grand prophète dont le retour est attendu la veille du jour du Seigneur. Ils servent également à assimiler les dirigeants de l’époque à laquelle a vécu Jean, à savoir Hérode Ier le Grand et son fils, Hérode Antipas, à Achab et Jézabel de la période d’Élie, qui posent un problème moral. L’auto-représentation de Jean suggérait que, tout comme à l’époque d’Élie, le peuple se trouvait à nouveau dans une situation désespérée et qu’il avait besoin d’appeler à la repentance.

Son régime alimentaire revêtait aussi une signification symbolique. Dans son livre intitulé, The Diet of John the Baptist (qui n’a pas été traduit en français), James Kelhoffer affirme que les repas à base d’insectes de Jean n’étaient pas une fantaisie, mais un symbole de pureté et d’indépendance. En se nourrissant de ce qu’il trouvait, Jean évitait les engagements sociaux qu’impliquaient les repas partagés et les fréquentations. Son régime alimentaire était révélateur de sa simplicité et du fait qu’il vivait coupé du monde. Loin d’être repoussés par ce mode de vie, des chrétiens de l’Antiquité tardive l’admiraient. L’ascétisme de Jean est devenu un modèle de dévotion rigoureux. Certaines traditions syriaques vont même encore plus loin en imaginant Jean non pas comme un cueilleur vivant dans le désert, mais comme un végétarien, modèle de la modération extrême.

En son temps, Jean était perçu comme un prophète. Certains se demandaient même s’il n’était pas le Messie. James McGrath, titulaire de la chaire Clarence L. Goodwin de langue et littérature du Nouveau Testament à l’université Butler, soulève un point intéressant vers la fin d’un texte datant du christianisme primitif intitulé Protévangile de Jacques. L’attention qui était portée sur Jésus passe à Jean le Baptiste. Hérode le Grand souhaitait éliminer le nouveau-né, mais dans ce texte, il s’inquiète de l’identité du futur roi, qui serait le fils de Zacharie, à savoir Jean.

Les lecteurs modernes ne le savent peut-être pas, mais Jean le Baptiste était le leader d’un des nombreux mouvements prophétiques juifs ayant vu le jour au 1er siècle. Dans le contexte de la domination tyrannique romaine, beaucoup de Juifs espéraient être secourus par le divin. L’historien Josèphe fait référence à des « escrocs et des imposteurs » qui, « sous prétexte d’une inspiration divine », ont encouragé la révolution et « ont persuadé le peuple d’agir comme des fous avant de le conduire dans le désert persuadé que Dieu leur donnerait les signes de délivrance ». L’un de ces prophètes était Theudas, mort vers 45 apr. J.-C., et qui, selon Josèphe, a mené le peuple jusqu’au Jourdain sur la promesse qu’il écarterait les eaux comme Moïse l’avait fait. Contrairement à Theudas et d’autres, Jean le Baptiste était apprécié, tout du moins par Josèphe. Alors que ce dernier était enclin à identifier les autres comme « de faux prophètes », il décrivait Jean comme « un homme bon » qui a conduit le peuple juif vers la vertu et la droiture.

Tout ceci a cependant été rendu possible par le baptême. L’idée qu’une immersion dans l’eau pouvait purifier une personne de ses péchés n’était pas une invention de Jean ; des analogues existent dans la Torah et dans la pratique ancienne juive. Dans le Lévitique, il est suggéré à ceux ayant besoin de se débarrasser des impuretés rituelles de se baigner. Le prophète Élie dit ainsi à Naâman, un commandant militaire atteint de la lèpre, de s’immerger dans le Jourdain. Les membres de la communauté de Qumrân, qui sont les auteurs des Rouleaux de la mer Morte, pratiquaient également l’immersion rituelle. D’après plusieurs universitaires, Jean se serait inspiré de cette dernière pour son baptême rituel.

Outre l’immersion rituelle, Jean le Baptiste a aussi appelé le peuple à une réforme morale. Comme les prophètes d’Israël avant lui, son message central portait sur la repentance du péché en prévision de l’action imminente de Dieu dans le monde. C’est dans ce climat d’urgence qu’il a rencontré Jésus de Nazareth.

JEAN ET JÉSUS, COUSINS OU CONCURRENTS ?

Dans l’Évangile selon Saint Marc, Jésus est mentionné pour la première fois non pas à sa naissance, mais à son baptême dans le Jourdain réalisé par Jean. Alors que Jésus émergeait de l’eau, les cieux se sont ouverts et une voix a proclamé qu’il était le fils de Dieu.