Comment Hello Kitty a permis au Japon de conquérir le monde après la Seconde guerre mondiale

Entre 1945 et 1952, l’occupation américaine du Japon a restructuré le système politique et économique du pays, alors qu’il commençait à chercher de nouvelles manières moins menaçantes de réintégrer l’imaginaire international. Les exports culturels sont devenus des outils stratégiques, des liens émotionnels qui permettaient d’éviter le conflit.

C’est une tâche ardue que de changer l’image d’un pays, surtout quand les stigmates de la guerre ternissent sa réputation. La renaissance du Japon a commencé dans les années 1970, grâce à une société de chaussures, lorsque le designer Yuko Shimizu a dessiné un chat blanc portant un ruban rouge. Dessin qui a changé le cours de l’histoire japonaise.

Hello Kitty a vu le jour dans les locaux de la société Sanrio Inc. en 1974, une idée des designers de la société japonaise connue pour ses sandales mignonnes en caoutchouc ornées de fleurs. Le personnage a connu un succès fulgurant dans les années 1970 et 1980, surtout en Occident, où des hordes de fans américains et des magasins Sanrio sont apparus un peu partout dans le pays, amenant des milliers de produits dérivés sur le marché. Hello Kitty a porté la culture kawaii, qui se traduit littéralement par « mignon » ou « adorable », sur la scène internationale, pavant le chemin d'une nouvelle identité japonaise.

« Le kawaii est facile à utiliser en tant qu’une toile vierge sur laquelle on peint ses propres vues de ce qu’est une marque. Son mécanisme repose sur les émotions. Il s’agit d’un moyen discret et pratique d’adoucir l’image des compagnies et des marques. » C’est l’explication qu’offre Hui-Ying Kerr, maître de conférences de l’université de Trent à Nothingham, dont les travaux de recherche se concentrent sur la culture de consommation au Japon.

Le kawaii, ancré dans la « culture féminine » japonaise, se caractérise par son aspect visuel simple, hyper-mignon, d’innocence enfantine. Il s’agissait à l’origine d’un espace de sûreté et d’émancipation pour des groupes privés de droits au Japon. Les activistes étudiants des années 1960 ainsi que les femmes fans de shōjo des années 1980 se sont servi de cette sous-branche légère de la culture pour se rebeller contre des hiérarchies rigides et nationalistes, sources d’agressions, explique la professeure de japonais à l’université de Clemson, Kumiko Saito. Cette première version du kawaii était radicale, un acte de résistance enveloppé dans un cocon de mignonnerie.

Le pouvoir émotionnel du kawaii n’est cependant pas passé inaperçu. En y regardant de près, les institutions économiques et gouvernementales du Japon ont découvert une opportunité lucrative. Une apparence épurée est devenue une stratégie nationale : la puissance douce se servait du sentiment d’innocence que véhiculait le kawaii, afin de redorer son image internationale. Hello Kitty, sans expression, apolitique et malléable à souhait, était l’ambassadrice idéale.

L’INFLUENCE INTERNATIONALE DU KAWAII