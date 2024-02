Quelle est la différence entre Carnaval et mardi gras ?

Des activités ont lieu partout en Louisiane. Le Krewe des Hyacinthiens défile à Houma. La région de Baton Rouge a ses propres défilés qu’animent la Mardi Paws Dog Parade, le Krewe de Spanish Town et le Krewe d’Orion. À Monroe et à West Monroe, les spectateurs peuvent acclamer le Krewe de Riviere et le Krewe de Janus, originaires de ces deux villes jumelles. À Lafayette, on rend hommage aux carnavals d’ailleurs avec le Krewe du Carnaval de Rio et le Krewe des Canailles (en français dans le texte), qui accueillent populace, masses, n’importe qui et tout le monde.

À la Nouvelle-Orléans, le carnaval et mardi gras sont synonymes de bon temps. Les habitants et les personnes de passage ont tout le loisir de choisir la signification qu’ils donneront à ce « bon temps ». On peut se rendre à des endroits où tout peut arriver, et où l’on peut tout voir. Mais certains évitent les défilés et leur préfèrent les bals et les fêtes. On peut également retrouver les différents défilés sur la WWL Louisiana Parade Tracker App ; sur le WDSU Parade Tracker ; et sur NOLA.COM.

Chacun sait qu’il s’agit d’une composante culturelle importante, mais il s’agit également d’un commerce juteux.

IMPACT ÉCONOMIQUE

Une récente étude d’impact économique préparée par New Orleans and Company, par le conseil consultatif du maire et par l’Université Tulane, met en évidence un effet phénoménal sur la ville de la Nouvelle-Orléans et sur l’État de Louisiane. Concernant la ville, cet effet se quantifie à hauteur de 823 761 010 euros, pour un bénéfice de 26 millions d’euros nets d’impôt. L’État perçoit quant à lui 13 millions d’euros d’impôts environ.

« Quand on compare à n’importe quel autre événement, que ce soit ici ou ailleurs, il n’y a pas d’autre événement comme le carnaval », affirme Kelly Schulz, vice-présidente senior de la communication et des relations publiques chez New Orleans and Company. « C’est incroyable que nous puissions faire cela chaque année. C’est une exécution tout en maîtrise […] C’est l’événement le meilleur et le plus complexe que nous ayons. »