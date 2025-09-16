L’épave de ce navire pirate continue de livrer ses trésors

Plus de douze millions d’Africains furent kidnappés et vendus durant les près de quatre siècles que dura le commerce triangulaire. Historiens et archéologues ne connaissent que peu de détails concernant la première étape du voyage du Whydah, mais à l’instar de nombreux autres négriers européens, ce navire, qui doit son nom au port négrier d'Ouidah, au Bénin, partit d’abord pour l’Afrique de l’Ouest chargé d’armes, de tissus et de vin à échanger contre des esclaves auprès de chefs africains ou de leurs agents. Ces esclaves étaient souvent capturés lors de conflits tribaux ou bien enlevés lors de raids et venaient de milieux très variés : il y avait là des ferronniers aussi bien que des médecins ou des paysans, et même des figures royales. Toutefois, l’on sait peu de choses sur les 367 Africains qui furent achetés et transportés de force à bord du Whydah. Avec cette cargaison humaine et des tonnes d’ivoire entassées dans sa cale, le navire embarqua pour la deuxième partie de son voyage : une traversée de l’Atlantique, jusqu’à Kingston, en Jamaïque. Là, on vendit les 312 esclaves ayant survécu à la violence et aux traumatismes émotionnels de cette traversée, que l’on appelle aujourd’hui le Passage du milieu. Quand Samuel Bellamy prit le contrôle du navire, celui-ci avait déjà fait escale dans plusieurs ports des Caraïbes et embarqué de précieuses matières premières qui devaient être vendues à prix élevé lors de son retour à Londres.

« Les navires négriers faisaient également d’excellents bateaux de pirates », explique Dave Conlin, archéologue sous-marin du Service américain des parcs nationaux (NPS). « Ils ont été conçus pour être rapides, pour réduire le temps passé en mer et pour minimiser les morts, non par souci humanitaire, mais par pur égard pour la profitabilité de la traversée. C’est un secteur d’activité brutalement efficace. »

Une fortune en or, en argent, ainsi qu’en indigo, en rhum, en sucre, en mélasses et en épices se trouvait à bord du Whydah quand Bellamy le détourna ; un butin considérable, sans parler de la valeur du navire lui-même.

Séduit par ses lignes, Bellamy décida de le garder et d’en faire son vaisseau amiral. De plus, en témoignage de reconnaissance pour sa reddition pacifique, il offrit son propre bateau, la Sultana, au désormais ex-capitaine du Whydah, ainsi que vingt livres Sterling, soit l’équivalent de 3 400 euros aujourd’hui, pour l’aider à passer le cap. Ce geste ressemblait typiquement à Bellamy, qui était connu pour la pitié dont il faisait preuve envers les capitaines et les marins dont il confisquait les bateaux.

UNE VIE DE PIRATE

Né dans le Devonshire en 1689, Samuel Bellamy prit la mer dès son jeune âge, rejoignant la Royal Navy à la fin de son adolescence et partant combattre à l’étranger. Mais en 1714, un retour à la paix après des années de guerres incessantes en Europe vit la marine réduire ses effectifs et, de même que bien d’autres marins aguerris, Bellamy se retrouva désœuvré. En 1715, il voyagea jusqu’au Massachusetts pour y rechercher des opportunités et rendre visite à des proches au cap Cod. Là, il s’éprit d’une femme que les sources appellent soit Goody Hallett, soit Maria Hallett. Selon le folklore de la Nouvelle-Angleterre, sa famille l’appréciait, mais elle estimait que leur fille pouvait faire mieux que d’épouser un marin impécunieux, aussi séduisant et affable fût-il.

Bellamy décida de leur donner tort.