Ce que les drapeaux disent de leur pays

Chaque drapeau possède une histoire unique. Il peut être inspiré de l’histoire du lieu géographique qu’il représente, de symboles liés à sa culture, ou d’autres facteurs très divers. Le drapeau n’est pas le seul fait des États, il constitue un symbole qui permet de représenter « la personne morale » d’un groupe ou d’une communauté. À titre d’exemple, le drapeau blanc est un symbole international pour la paix, ou de reddition dans un contexte guerrier. Le drapeau arc-en-ciel symbolise la communauté LGBTQIA+, et le drapeau de la Croix-Rouge représente l’organisation éponyme. Mais alors, d’où viennent les drapeaux nationaux que nous voyons lors de représentations politiques, militaires, sportives ou culturelles ?

« Les drapeaux modernes sont nés dans des nations maritimes, qui hissaient leurs pavillons », explique Cédric de Fougerolle, président de la Société Française de Vexillologie. Lorsqu’un drapeau est hissé sur la mer, on ne parle plus de drapeau, mais de pavillon. À l’époque, le pavillon faisait état de la nationalité de rattachement de l'embarcation qui l'arbore. En général, il était hissé dans la mâture ou à l’arrière du navire. C’est pour cette raison que généralement, les drapeaux d’aujourd’hui se lisent de façon horizontale, « car comme les pavillons bougeaient au vent, c’était plus lisible. » C’est également pour cela que le drapeau du Qatar, nation de tradition navale, est très long, il devait pouvoir flotter au vent, quand celui de la Suisse, de tradition militaire, est carré. « Si l’on marche ou que l’on est à cheval, tenant un drapeau à l’aide d’une hampe, il ne faut pas qu’il ait trop de prise au vent, car sinon le drapeau peut vous échapper. »

Autrefois, le drapeau permettait de transmettre un message. « À l'époque, quand on était sur mer, la seule façon de communiquer était via ce bout de tissu », résume Cédric de Fougerolle. Ainsi, un pavillon à l’envers envoyait un signal de détresse, et un pavillon jaune : « contagion à bord, surtout ne m’approchez pas. » Aujourd’hui, la seule exception concerne le drapeau des Philippines, pour lequel l’envers signifie que le pays est en situation de guerre.

OUTIL D’AFFIRMATION NATIONALE ET DE RECONNAISSANCE EXTÉRIEURE

Autrefois, les formes des drapeaux nationaux étaient beaucoup plus variées. En Chine par exemple, où l’on retrouve les plus anciennes représentations de « drapeaux » connues, on en trouvait de formes triangulaires. Et même sur le vieux continent, le rectangle n’a pas toujours été la règle. « En Europe jusqu’à l’Ancien Régime, les drapeaux n’étaient pas obligatoirement de forme rectangulaire. Toutes les bannières religieuses notamment, ne l’étaient pas. » Mais au fil des siècles, le rectangle est devenu la norme et l’Occident a, petit à petit, imposé sa conception. Il existe néanmoins deux exceptions. D’un côté les drapeaux de la Suisse et du Vatican, de forme carrée, et de l’autre le drapeau du Népal, qui est une combinaison de deux pennons. Il incarne les hautes altitudes de l'Himalaya ainsi que les deux religions les plus présentes au Népal, l'hindouisme et le bouddhisme. D’après Cédric de Fougerolle, « c’est une manière d’affirmer que le pays n’est pas un état Occidental. »

Cela met en exergue l’une des fonctions premières du drapeau : l’affirmation identitaire. « Le drapeau est au départ un signe de reconnaissance, de rassemblement. » Ce dernier n’est d’ailleurs pas limité à l’échelle nationale. Par exemple, l’Union Jack marque notamment l’appartenance de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande au Commonwealth.

De la même manière, certaines couleurs sont similaires pour plusieurs pays partageant des valeurs et des cultures proches. Le rouge, noir, vert et blanc sont les couleurs dites « panarabes », issues du drapeau de la révolte arabe de 1916-1918. On les retrouve dans la quasi-totalité des drapeaux arabes et musulmans. De même, les couleurs panafricaines sont le jaune, le vert et le rouge. « C’est une façon de montrer que l’on appartient à un groupe », déclare Cédric de Fougerolle.