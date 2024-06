Comment le drapeau arc-en-ciel est-il devenu le symbole de la communauté LGBTQIA+ ?

« La contribution des QTBIPOC a été centrale dans la rébellion de Stonewall. Ces nouvelles couleurs leur rendent hommage et les mettent en lumière », explique Rebekkah Mulholland, professeure adjointe d’histoire à la CSU Sacramento.

En 2018, l’emblème arc-en-ciel a été actualisé par l’artiste non binaire Daniel Quasar pour inclure les bandes blanches, roses pâles et bleues du drapeau de la fierté trans*, symbolisant un engagement en faveur d’une plus grande inclusivité. « Le Progress Pride flag a pour but de résister à l’effacement des QTBIPOC au sein du mouvement », explique Ewing. « Il réincorpore le rose, l’une des couleurs originales ayant été abandonnées, dans un nouveau contexte. »

Les bandes noires et brunes forment un chevron rempli des couleurs bleu clair, rose et blanc du drapeau trans*. « Il est important de mettre l’accent sur les personnes trans*, car elles ont souvent été en première ligne de l’activisme et ont dû faire face aux répercussions les plus graves en raison de leur transgression de genre souvent visible », explique Woolner.