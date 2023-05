La Petite Sirène : un mythe qui résiste à la science

Malgré les démonstrations scientifiques, le grand public reste fasciné par les mythiques sirènes. Les récits d’observations, de captures ne tarissent pas, les journaux s’en faisaient encore l’écho au 19e siècle. « La force du mythe des sirènes peut résister à la science, car il s’agit d’un mythe qui implique, pourrait-on dire, une question de genre, qui peut être représenté et réélaboré dans différentes époques et différentes cultures » souligne Luigi Spina. « Le mythe est pluriel par définition et ne finit jamais d’être raconté. »

Contrairement à de nombreuses autres créatures mythiques tombées en désuétude, les sirènes ont changé de forme avec le temps. On leur a attribué des sentiments humains, voire des romances. Pour Rob Marshall, qui a réalisé et produit la nouvelle version de la Petite Sirène, le mythe est d’autant plus intéressant sous le prisme de l’histoire d’amour. « Il s'agit de trouver l'âme sœur, la personne avec qui l'on se sent bien. Et c'est ce qui arrive finalement à Ariel et Eric dans ce film. Ensemble, ils commencent à faire tomber les barrières entre leurs deux mondes » explique-t-il.

« La sirène a quelque chose que les autres créatures n’ont pas », abonde Hélène Vial, « notre époque redécouvre certaines figures mythologiques, et notamment des figures hybrides qui remettent en question l’ordre établi, qui interrogent, qui sont marginales, qui ont un point de vue décalé sur le monde, qui souffrent et peuvent faire souffrir. Je pense que les sirènes incarnent tout cela. Ce sont des figures à partir desquelles on peut raconter des histoires. »