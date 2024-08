Ce peuple autochtone russe a décidé de redevenir chasseur-cueilleur

Debout dans l’épaisse couche de neige, Daria jette l'hameçon de sa canne à pêche dans la rivière qui serpente paresseusement à ses pieds. « Petits et grands poissons, laissez-vous attraper » murmure-t-elle, son visage ridé fendu par un sourire. Devant elle, le ciel bleu du Kamtchatka, cette province de l’extrémité est de la Russie, semble s’étendre à l’infini.

Cette séance de pêche a une fonction : nourrir sa famille. Daria et ses enfants dépendent de la forêt pour leur survie, grâce à la chasse, la pêche, et la cueillette. Une routine séculaire ? Pas vraiment.

Daria a longtemps été pharmacienne en ville, sans l’avoir choisi. À l’époque soviétique, sa famille, des nomades du peuple évène, ont été sédentarisés de force comme tous les peuples nomades d’alors. Daria a été envoyée dans un internat à l’âge de neuf ans. De nombreux autres membres de son ethnie se sont mis à travailler dans des fermes collectives. À la chute du mur en 1989, ils sont devenus bergers de rennes pour un salaire de misère (les troupeaux étant aux mains d’entreprises privées) ou bien chanteurs et danseurs dans des spectacles pour touristes.

Lassée de cette vie en ville et de la « folklorisation » de sa culture par les Russes, Daria a, elle, décidé de retourner vivre dans les bois en compagnie de cinquante autres personnes. Direction Taïvan, un minuscule camp de chasse au beau milieu de la forêt, à 400 km de toutes pistes carrossables. Objectif : retrouver un mode de vie autonome, basé sur la chasse et la pêche, un peu comme ses grands-parents. Un choix marginal, y compris au sein des Evènes, une ethnie qui compte aujourd’hui près de deux mille personnes, habitant surtout dans la ville d’Esso.

L’anthropologue Nastassja Martin a documenté cette trajectoire de vie singulière, en passant de nombreux mois à Taïvan en compagnie de Daria et sa famille. Elle en a tiré un livre, À l’est des rêves, réponses even aux crises systémiques paru aux éditions La Découverte, et un documentaire Kamchatka, un hiver en pays even. L’occasion de faire le point sur ce qui a changé en forêt – et ce qui perdure. Sur ces façons de vivre que le régime soviétique n’a pas tout à fait réussi à effacer, malgré tous ses efforts.

LA PLACE DU RÊVE SANS LES CHAMANES

Du temps de l’URSS, les chamans furent interdits. Ils étaient pourtant ceux qui donnaient du sens aux évènements, qui assuraient un lien entre « le visible et l’invisible ». Sans eux, Daria et sa famille ont dû réapprendre à se lier à leur environnement. Même quand ce dernier est chamboulé par le changement climatique, avec sa cohorte de catastrophes : les incendies gigantesques, les crues, les animaux migrateurs aux habitudes transformées... Après des décennies à vivre en ville ou dans des fermes collectives, les Évènes en forêt ont puisé dans les mythes traditionnels et dans leurs rêves pour reconstruire une forme de sens.

Désormais, « Il faut rêver soi-même, sans les chamanes. Il faut s’entraîner à rêver. Pas seulement des esprits des morts qui nous rendent visite parfois, et qui peuvent nous aider, ou que nous pouvons aider, surtout au moment des morts et des naissances ; c’est aussi des autres qu’il faut rêver, si tu veux pouvoir survivre en forêt. Il faut essayer de rêver avec les animaux pour comprendre ce qu’ils font et où ils vont. Pour savoir ce que nous, nous allons faire ! » explique Daria à l’anthropologue. Comme ce matin où elle s’est réveillée à l’aube pour filer à la rivière et lancer la canne à pêche en quête de truites arc-en-ciel.

« Cette nuit je les ai vues, elles m’ont parlé, elles m’ont dit l’endroit où elles allaient être, dit-elle sans se départir de son large sourire. J’ai su qu’elles allaient se donner. Je me suis dépêchée, je suis allée à l’endroit que j’ai vu en rêve. Elles sont venues presque tout de suite. »

C’est d’ailleurs un rêve récurrent qui a poussé Daria à retourner vivre dans la forêt, alors qu’elle habitait encore en ville. « Ça venait malgré moi, malgré ce que j’essayais de faire et de devenir. Je fermais les yeux et je voyais la rivière, la berge, la toundra au-dessus ; puis la clairière, les cabanes, l’at’ien (la cuisine d’été, ndlr) et sa fumée, la forêt autour, je me réveillais avec des larmes plein les yeux, je pensais à tout ce que j’avais perdu et qui ne serait plus (…) Il fallait écouter le rêve » explique-t-elle à Nastassja Martin.