Helen Duncan, la dernière sorcière condamnée par la justice britannique

Le 23 mars 1944, alors que l’Angleterre était en pleine Seconde Guerre mondiale, l'Old Bailey de Londres fut envahi par la foule, comme lors des deux siècles précédents. Siège de la justice pénale de la ville, cette institution historique avait accueilli de nombreuses affaires judiciaires de premier plan, des plus obscènes aux plus sinistres.

Pourtant, en ce début de printemps, l'Old Bailey était le théâtre d'un procès peu ordinaire. Des siècles après la dernière exécution pour sorcellerie en Grande-Bretagne, une médium du nom d'Helen Duncan était accusée du même délit et allait bientôt devenir l’ultime personne emprisonnée en vertu de la loi sur la sorcellerie en Grande-Bretagne.

L’histoire d'Helen Duncan avant son arrivée à l’Old Bailey était pavée de secrets d'État et de raids spectaculaires. Voici comment cette mère de six enfants a effrayé les autorités en temps de guerre et l'a payé très cher.

L'ÉLÉVATION DES ESPRITS

Née en 1897, Helen MacFarlane grandit dans la petite ville écossaise de Callander, où elle lutta pour s'élever socialement. Surnommée « Hellish Nell » (l’infernale Helen), elle semblait posséder des dons mystiques : elle pouvait, disait-on, communiquer avec des esprits.

En 1926, Hellish Nell, dont le nom de famille changea après son mariage avec Henry Duncan en 1916, travaillait comme médium, d'abord à Dundee, en Écosse, puis dans tout le pays, pour subvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandissait et finit par compter six enfants.

Duncan trouva un public réceptif à son travail. Après une Première Guerre mondiale et une pandémie de grippe mortelle ayant fait des millions de morts, de nombreux Britanniques se tournèrent vers le spiritisme, qui prétendait que les vivants pouvaient entrer en contact avec les morts.

Les séances de Duncan avaient lieu dans l'obscurité, éclairées uniquement par une légère lumière rouge. Assise derrière des rideaux, elle entrait en transe et s'en remettait à ses « guides spirituels », qu’elle appelait Peggy et Albert, pour la diriger. Pendant les séances, de l'ectoplasme coulait de sa bouche et de son nez. Cette substance blanche et fantomatique, qui semblait se matérialiser sous la forme d'esprits, choquait et émerveillait les personnes qui la consultaient.

Au fur et à mesure que sa réputation s’étendait, Duncan attira l'attention de sceptiques comme Harry Price, un chercheur psychique qui obtint l'autorisation de mener une enquête sur elle en 1931. Selon lui, Duncan était une escroc, bien qu'il ne puisse pas trouver d’explication à sa production d'ectoplasme, il avait une théorie. Selon lui cet ectoplasme n’était rien d’autre que de l'étamine et des blancs d'œuf qu'elle avalait et régurgitait. En outre, les esprits qu'elle matérialisait étaient davantage semblables à des poupées qu’à de vraies personnes.