À quoi ressemblaient les accouchements à l’époque de la naissance de Jésus ?

Pour les familles qui pouvaient s’offrir leurs compétences, les sages-femmes de l'époque étaient souvent des personnes de sexe féminin qui dispensaient des soins médicaux courants aux femmes et aux enfants. Dans les villes de l'Empire romain, existaient également des sages-femmes d'élite éduquées, ajoute-t-elle.

L'Empire romain antique était vaste et, bien que chaque province soit tenue d'adhérer au droit romain, les usages culturels ou religieux spécifiques à ce peuple n'étaient généralement pas imposés aux communautés. Par conséquent, les pratiques entourant l'accouchement et les coutumes précédant la naissance pouvaient différer. Avant cette dernière, les futurs parents pouvaient vénérer différentes divinités ou offrir des sacrifices divers en fonction de leur religion. Les mères juives, comme Marie, auraient également fait appel à une sage-femme juive lorsque la famille en avait les moyens en raison de l'antisémitisme de l'époque et des inquiétudes liées à la santé de la mère et du bébé, explique Tara Mulder, historienne à l'université de la Colombie-Britannique.

Les sages-femmes étaient même considérées comme des expertes dans le système juridique romain, bien qu’officiellement aucun diplôme ou aucune supervision de celles-ci ou des médecins n’existait, précise Tara Mulder. En cas de litige sur des questions telles que la pension alimentaire, par exemple, les sages-femmes étaient appelées à témoigner en tant qu'expertes quant au fait qu’une femme ait réellement été enceinte ou avait bien accouché.

LES ORDRES DU MÉDECIN

Il était conseillé aux sages-femmes de l'époque de garder les ongles courts, de se laver les mains et d'adopter certaines pratiques pour les accouchements qui sont toujours d'actualité dans les hôpitaux et à domicile.

L'essentiel de ce que les historiens savent provient de l'art funéraire et des épigraphes, ainsi que de la correspondance et des textes médicaux de l'époque. « Maladies des femmes », la collection de livres la plus complète de cette époque sur l'accouchement, a été rédigée par le médecin et auteur médical Soranos d'Éphèse qui a compilé les connaissances des sages-femmes de ce temps et y a ajouté ses propres idées. On ignore toujours si celles-ci ont écrit leurs propres ouvrages car aucun de ces textes, s'ils existent, n'a encore été découvert.

Certains des soins prénatals incluent des pratiques d'hygiène alors que d'autres mettent en danger la mère et le fœtus. Les directives de Soranos d'Éphèse, par exemple, indiquent qu'au cours du huitième mois de grossesse, les sages-femmes doivent aider les futures mères à détendre leurs organes génitaux en ayant recours à des « suppositoires vaginaux » faits à base de graisse d'oie et de moelle, ainsi qu’en leur administrant des injections d'huile d'olive sucrée. D’un point du vue moderne, le fait qu’il soit précisé dans le texte que les huiles appliquées à la future mère doivent être propres et non réutilisées après la cuisine n'est peut-être pas très rassurant.

D'une manière générale, constate Tara Mulder, il est suggéré à de nombreuses reprises d'insérer des matériaux et instruments, ce qui aurait augmenté le risque d'infection. Par ailleurs, bien que Soranos d'Éphèse mentionne le lavage des mains dans ses textes, il n’est pas précisé de quoi il est exactement question : de les rincer simplement, d’utiliser du savon ou encore de les savonner avec de l'huile en désincrustant la saleté.

LES SALLES D'ACCOUCHEMENT

Selon Soranos d'Éphèse, la sage-femme idéale devait savoir lire et écrire, être dotée d’une bonne mémoire, être respectable, être robuste et posséder de longs doigts fins avec des ongles courts.

Dans l'idéal, trois auxiliaires féminines étaient présentes pour assister l'accouchement, deux aux côtés de la mère et une derrière elle pour la tenir et l'aider à supporter la douleur.

Toutes effectuaient différentes tâches comme l’aider à maîtriser sa respiration et faire en sorte qu’elle soit aussi bien installée que possible. Dans ses écrits, Soranos d'Éphèse indique que, pour un « travail normal », une sage-femme doit avoir à portée de main le matériel suivant : de l'huile d'olive, de l'eau chaude, des bandages et des substances odorantes pour faire revenir à elle la future mère. Pendant le travail, il recommande aux femmes enceintes de s'asseoir sur une chaise d’accouchement, soit une chaise spéciale à bords hauts avec une ouverture dans le siège pour faire passer le nouveau-né.

Cependant, si quelque chose venait à mal se passer, un médecin, homme généralement, était appelé. Pourtant, à ce moment-là, il était probable que le fœtus ne puisse être sauvé, le clinicien tentait alors simplement de préserver la vie de la mère, indique Tara Mulder. « Tout ce qui était fait en amont pour faciliter un accouchement difficile était très probablement réalisé par la sage-femme », ajoute-t-elle.

LES SOINS DES NOUVEAU-NÉS