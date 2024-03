Les Pays-Bas ont-ils vraiment acheté Manhattan pour 24 dollars ?

L’Histoire est émaillée de ventes audacieuses et de marchés outranciers. L’un des plus célèbres, selon la légende, fut conclu à Manhattan lorsque des Amérindiens vendirent leur île aux Néerlandais pour une poignée de perles et l’équivalent de vingt-quatre dollars en monnaie sonnante et trébuchante.

Mais l’on est en droit de se demander si cela fut bel et bien le cas. Voici comment les colons européens mirent réellement la main sur Manhattan et pourquoi la transaction elle-même demeure un mystère.

LES PREMIERS HABITANTS DE MANHATTAN

À l’époque où les colons européens pénétrèrent dans la région de l’Hudson, l’endroit était depuis déjà longtemps peuplé par les Lenapes, qui avaient nommé Manhatta, « île vallonnée », cette terre verdoyante située sur les rives de l’Hudson. Les Lenapes, qui parlaient un dialecte algonquien et commerçaient avec une multitude de peuples amérindiens, menaient une existence saisonnière sur cette île aux ressources naturelles foisonnantes et à la faune abondante.

Cette faune, notamment composée de castors, attira l’attention des Européens qui rencontrèrent les premiers les Lenapes et découvrirent Manhatta à partir du 15e siècle. À vrai dire, pour les Européens, l’attrait de l’Amérique du Nord résidait au début en grande partie dans les peaux d’animaux qu’on y trouvait et qui servaient à la production de couvre-chefs à la mode et d’objets de luxe destinés aux consommateurs européens ; les Européens avaient presque totalement éradiqué les animaux à fourrure sur leur propre continent à force de les chasser.

Attirés par l’abondance de fourrure de castors dans la région, les négociants néerlandais commencèrent à faire commerce avec les Lenapes et, bientôt, revendiquèrent un territoire s’étirant de l’actuel Delaware jusqu’à Rhode Island au nom de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, qui établit un monopole sur le commerce atlantique. En 1621, l’entreprise fonda la Nouvelle-Néerlande, ce qui permit d’étendre la domination néerlandaise à l’ensemble de la région de l’Hudson. Dès 1624, des Néerlandais allèrent peupler Manhatta, plus tard renommée Manhattan, et fondèrent une colonie qu’ils nommèrent la Nouvelle-Amsterdam.

La charte de la Compagnie néerlandaises des Indes occidentales habilitait ses membres à conclure des contrats avec les « princes et autochtones » de la région, à échanger des biens et des devises contre le « peuplement de ces contrées fertiles et inhabitées » ; des endroits qui étaient déjà des terres ancestrales. Ainsi la société entreprit non seulement de coloniser les terres en question mais également d’en acquérir autant que possible auprès des autochtones.

LES DÉTAILS TROUBLES DE LA VENTE DE MANHATTAN

Il semble que ce soit précisément ce qu’aient fait les Néerlandais en 1626. Dans un rapport adressé à la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, le colon Pieter Schagen affirma que les Néerlandais avaient « acquis l’île Manhattes auprès des Indiens pour la valeur de soixante florins ». Bien que des traces documentaires indiquent également que les Néerlandais achetèrent bel et bien l’île aux Lenapes, aucun autre acte, ni aucune autre correspondance intéressant la vente ne furent jamais découverts. En outre, le montant payé, et la nature même de la transaction, font l’objet de débats depuis près de 400 ans.

La confusion semble en partie résulter d’une légende du 19e siècle. Dans les années 1840, l’historien Edmund Bailey O’Callaghan entreprit de mettre au jour des documents concernant le passé néerlandais de New York et rédigea la première histoire académique de l’État et devint d’ailleurs par la suite archiviste d’État. Parmi les découvertes de ce dernier figure la lettre écrite par Pieter Schagen en 1626. « [Les Amérindiens] reçurent pour cette étendue splendide la bagatelle de soixante florins, soit vingt-quatre dollars », commenta l’historien.

Les lecteurs prirent au pied de la lettre cette somme de vingt-quatre dollars mais aussi d’autres histoires racontées par Edmund Bailey O’Callaghan concernant l’échange de perles contre des marchandises de valeur dans la région : une légende était née. On ne sait toutefois pas avec certitude si l’échange impliqua réellement de l’argent ou bien des marchandises, ou les deux. Les historiens contemporains attirent l’attention sur le fait que soixante florins valaient à l’époque bien plus que vingt-quatre dollars, cette somme équivalait en fait à un petit millier de dollars moderne, soit à peu près la même somme en euros. Et si d’aventure il fut question d’argent, cette somme fut vraisemblablement accompagnée de fourrures, de perles et autres marchandises précieuses.

Des transactions similaires viennent étayer cette interprétation. L’acte final scellant l’acquisition de Staten Island par les Néerlandais, signé en 1670 avec les Munsees, conserve la trace d’âpres négociations. Enfin, les Néerlandais donnèrent plus de 100 000 perles de wampum ainsi que de grandes quantités de vêtements, d’outils, d’armes et de munitions en échange de ce futur borough. Ils promirent en outre de renouveler cet acte annuellement en signe d’amitié mutuelle.