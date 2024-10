Des ossements appartenant à Sandy Irvine auraient été découverts sur l’Everest

Sandy Irvine venait d’une famille bourgeoise du Cheshire, en Angleterre ; il était beau et athlétique et il était un rameur éminent de l’Université d’Oxford. Cela ne l’empêcha pas de faire souvent l’objet de critiques pour s’être retrouvé sur l’Everest sans vértable expérience technique en matière d’alpinisme. D’après certaines informations, il souffrait probablement d’un trouble de l’apprentissage, une possible dyslexie qui l’empêchait de lire correctement, mais il avait un don pour les machines et excellait en mathématiques et en ingénierie. Lorsqu’il se joignit à l’expédition, il fut immédiatement préposé à l’oxygène et contribua à l’amélioration de la configuration des bouteilles de l’équipe. Il gagna sa place dans la cordée qui devait gravir le sommet grâce à sa volonté et à ses capacités athlétiques. Dans The Fight for Everest, le chef d’expédition E.F. Norton écrivit la chose suivante : « Irvine était imposant et puissant, doté de solides épaules et de jambes fines en comparaison. » Selon Julie Summers, George Mallory, qui était un alpiniste plus âgé, valorisait probablement la déférence dont Sandy Irvine faisait preuve à son égard. Sandy Irvine vouait selon elle une loyauté sans faille à George Mallory.