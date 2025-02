Sugarcane, la sombre histoire d’un pensionnat autochtone au Canada

Au fur et à mesure des témoignages qui s’enchaînent, on comprend. Certains évoquent des punitions à genoux, un gros livre posé sur la tête pendant une heure. D’autres parlent des poteaux où les récalcitrants étaient ligotés puis fouettés jusqu’à l’évanouissement. Une ancienne pensionnaire l’admet, « je me sentais sale d’être Indienne quand j’étais au pensionnat ». Elle ajoute, « là-bas, on nous a enseigné la honte et la culpabilité ». Tous ont perdu des proches, qui se sont suicidés ou ont disparu sans laisser de trace. Tous garderont à jamais le souvenir de ces années de souffrances. Un autre ancien pensionnaire avoue que « tous les jours, [il] pleure comme un bébé sans savoir pourquoi ».